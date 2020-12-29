Bakan Koca: Kısıtlamalar sonuç veriyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. Verilere göre son 24 saatte yapılan 183 bin 117 testle birlikte toplam test sayısı 24 milyon 141 bin 935’e ulaştı.
253 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Bugün semptom gösteren 2 bin 783 hastayla birlikte 15 bin 805 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 178 bin 580’e çıktı. Can kaybı da 253 artarak 20 bin 388’e yükseldi.
4 BİN 191 AĞIR HASTA VAR
Tabloya göre 21 bin 4 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 58 bin 437’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı da 4 bin 191 oldu.
YOĞUN BAKIMLARIN YÜZDE 68.1’İ DOLU
Sağlık Bakanlığı’nın günlük olarak açıkladığı tabloda hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili güncel veriler de yer aldı. Buna göre, yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 36.2 oldu.
BAKAN KOCA’DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI
Sosyal medya hesabından güncel corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayısının düşmeye devam ettiğini belirtti.
Bakan Koca, paylaşımında şunları belirtti:
* Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor.
* Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.