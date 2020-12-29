Durdurulan araçtan 7 tane ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında takibe alınan bir araç 28 Aralık günü Körfez Yarımca bölgesinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken araçtaki 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.