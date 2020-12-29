“Bağımlılıkla mücadelede hepimiz bir işin ucundan tutmalıyız”

İlimizde madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2020 yılı 3. Toplantısı Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında gerçekleştirildi. Akçakoca Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları Dursun Balaban, Suat Yıldız, Ekrem Çalık, İsmail Gültekin ve Ali Ada, İlçe Kaymakamları, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, kamu kuruluşlarının il müdürleri, oda, birlik, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“SEVGİ VE ŞEFKATE ERİŞEBİLİYORLAR MI?”

Bağımlılıkla mücadelenin neslin korunması için çok değerli olduğuna dikkat çeken Vali Seddar Yavuz, “Her şey sanal hale geldi ve dolayısıyla sanal ortam içerisinde gerçekliği yakalamak, insanların sevgi, ilgi ve şefkat ihtiyaçlarını karşılamak pek mümkün olmuyor. İnsanlara maddi imkânlar sunduğunuzda mutlu olduğunu sanıyor. Bu yüzden de toplumda giderek yabancılaşma, yalnızlaşma ve tatminsizlik artmaya devam ediyor. Çocuklarımız sevgi ve şefkate erişebiliyor mu bunu sormak gerekiyor” dedi.

“YENİ BİR SÖYLEM BULMALIYIZ”

Bu yüzyılda insanlığın dertlerine çare üretmeyen Pozitivizmin çökmekte olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, “Bizim iyi bir çıkış, yeni bir söylem bulmamız gerekiyor. Bunun sadece polisiye tedbirlerle, istihbarat birimlerin yoğun çalışmasıyla çözülebilecek bir konu olmadığını hepimiz biliyoruz, buna yeni çözümler üretmemiz gerekiyor. Bağımlılıkla mücadeleyi hep birlikte, herkesin bir işin ucundan tutmasıyla başarabiliriz” şeklinde konuştu.

EMNİYET, JANDARMA VE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VERDİ

Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince sunum yapılarak, 2020 yılında bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, faaliyetler, yapılan operasyonlar, gerçekleştirilen eğitim ve denetim faaliyetleri hakkında toplantıya katılan kurul üyelerine bilgiler verildi. Vali Seddar Yavuz, bağımlılıkla daha etkin bir mücadele yürütülmesi için alınması gereken tedbirler, yapılması gereken çalışmalar konusunda toplantıya katılanların görüş, öneri ve düşüncelerini dinleyerek istişarelerde bulundu.