Tabancasını temizlemek isterken annesini vurdu

Olay, Kartepe Emekevler Mahallesi Hande Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer T. isimli şahıs, iddialara göre evinde tabancasını temizleyemeye başladı. Bu sırada mutfakta bulunan Ayten T. tabancanın ateş alması neticesinde ayaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ayten T., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayten T.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından Zafer T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.