Kamyonun altında kalan işçi böyle can verdi!

Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir kurtarıcı firmasına ait otoparkta arızalı bir çekiciyi tamir etmek isteyen Mustafa Haşiloğlu (62), aracın hareket etmesi sonucu lastiğin altında kaldı. Otopark çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vinçle aracın altından çıkartılan Mustafa Haşiloğlu’nun sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Haşiloğlu’un ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirirken olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.