Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir kurtarıcı firmasına ait otoparkta arızalı bir çekiciyi tamir etmek isteyen Mustafa Haşiloğlu (62), aracın hareket etmesi sonucu lastiğin altında kaldı. Otopark çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vinçle aracın altından çıkartılan Mustafa Haşiloğlu’nun sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Haşiloğlu’un ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirirken olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
29 Ara 2020 - 21:31- Asayiş Güncelleme: 29 Ara 2020 - 21:47
Kamyonun altında kalan işçi böyle can verdi!
İzmit Sanayi Mahallesinde bulunan bir oto kurtarıcıda arızalı aracı tamir etmek için altına giren 62 yaşındaki Mustafa Haşiloğlu, aracın hareket etmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.