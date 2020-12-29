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29 Ara 2020 - 21:31- Asayiş G: 29 Ara 2020 - 21:47

Kamyonun altında kalan işçi böyle can verdi!

İzmit Sanayi Mahallesinde bulunan bir oto kurtarıcıda arızalı aracı tamir etmek için altına giren 62 yaşındaki Mustafa Haşiloğlu, aracın hareket etmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir kurtarıcı firmasına ait otoparkta arızalı bir çekiciyi tamir etmek isteyen Mustafa Haşiloğlu (62), aracın hareket etmesi sonucu lastiğin altında kaldı. Otopark çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vinçle aracın altından çıkartılan Mustafa Haşiloğlu’nun sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Haşiloğlu’un ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirirken olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
# İzmit

29 Ara 2020 - 21:31 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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