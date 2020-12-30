Ülkücülerden Avcı’ya destek

Gebze Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Kocagöz ve yönetim kurulu üyeleri, Gebzespor Başkanı Recep Avcı’yı ziyaret etti. Gebzespor tribünlerinin önde gelen simalarından Abdulkerim Yıldırım’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Kocagöz, Gebzespor’un her daim yanında olduklarını ifade etti.
HER ZAMAN ORTAK DEĞERİMİZDİR
Kocagöz, “Gebze’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Gebzespor, Gebze’mizin değeridir. Bu değere sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Recep Avcı gibi kıymetli bir başkana olan sahip olan Gebzespor’un yanında olmaya devam edeceğiz. Gebze halkı, Avcı ve yönetimine destek olmalı Gebzespor’un büyümesi, Gebze’nin büyümesi anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
BAŞKAN AVCI’DAN TEŞEKKÜR
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebzespor Başkanı Avcı, “Gebze Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Kocagöz ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar Gebzespor’a olan desteklerini her daim hissettiriyorlar. Kentimizin takımı Gebzesporumuzu en iyi noktaya getirme adına hep birlikte çalışacağız“ dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.