Ülkücülerden Avcı’ya destek

Gebze Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Kocagöz ve yönetim kurulu üyeleri, Gebzespor Başkanı Recep Avcı’yı ziyaret etti. Gebzespor tribünlerinin önde gelen simalarından Abdulkerim Yıldırım’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Kocagöz, Gebzespor’un her daim yanında olduklarını ifade etti.

HER ZAMAN ORTAK DEĞERİMİZDİR

Kocagöz, “Gebze’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Gebzespor, Gebze’mizin değeridir. Bu değere sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Recep Avcı gibi kıymetli bir başkana olan sahip olan Gebzespor’un yanında olmaya devam edeceğiz. Gebze halkı, Avcı ve yönetimine destek olmalı Gebzespor’un büyümesi, Gebze’nin büyümesi anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN AVCI’DAN TEŞEKKÜR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebzespor Başkanı Avcı, “Gebze Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Kocagöz ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar Gebzespor’a olan desteklerini her daim hissettiriyorlar. Kentimizin takımı Gebzesporumuzu en iyi noktaya getirme adına hep birlikte çalışacağız“ dedi.