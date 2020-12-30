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30 Ara 2020 - 13:27- Spor G: 30 Ara 2020 - 13:29

TFF paraları yatırıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayıcı kuruluşla 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalandığını duyurdu.
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TFF ayrıca 2020-2021 sezonu için anlaşılan ilk taksit tutarının bugün ödendiğini, kulüplerin hak edişlerinin de yarın itibarıyla hesaplarına yatacağını belirtti. TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalanmıştır.

SÖZLEŞME AÇIK

17 Kasım’daki mutabakat anlaşmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, devam etmekte olan 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı Federasyonumuza bugün ödenmiş olup, kulüplerimizin hakedişleri yarın itibari ile hesaplarına yatırılacaktır. İş ortağımız Digiturk ile yapılan görüşme sürecine katkı sağlayan ve desteğini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO’su Yousef Al-Obaidly’e, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak, 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve tüm kulüp başkanlarımıza, Covid-19 salgının etkileri nedeniyle olağanüstü dönemden geçtiğimiz günlerde gösterdikleri sabır ve iş birlikleri için teşekkür ediyoruz. Türk futboluna uzun yıllardır kaynak aktaran Digiturk ile imzalanan sözleşmenin futbolumuz ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
# Spor

30 Ara 2020 - 13:27 - Spor

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