Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5-24 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek kampa 25 sporcu katılacak. Hazırlık kampına davet edilen milli kürekçiler şöyle; Onat Kazaklı, Bayram Sönmez, Denizhan Aydın, Fatih Ünsal, Mert Kaan Kartal, Şefik Çakmak, Enes Gök, Selahattin Gürsoy, Gökhan Güven, Hamza Mert Avunduk, Aydın İnanç Şahin, Kaan Yılmaz Aydın, Samet Kaban, Elis Özbay, Didem Sürer, Petek Hepsağ, Nigar Hatun Demiroğlu, Ebru Akınal, Oğuzhan Erdem, Evren Mustafa Acar, Ali Ardıl İlgün, Enver Erman, Eren Efe Kara, Deniznur Serra Baykara, Ayşe Cemre Can. Antrenörler ise şu isimlerden oluşuyor; Yusuf Hikmet Oktar, Nebojsa İlic, Sonat Doğan, Gökhan Aksoy, Ali Yiğit Saygılıgil, Hasan Özcan, Tarık Saytan
30 Ara 2020 - 13:28- Spor Güncelleme: 30 Ara 2020 - 13:29
Milli kürekçiler Köyceğiz’de kampa girecek
Kocaelili sporcuların da yer aldığı Kürek Milli Takımı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamp yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.