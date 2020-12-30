KOÜ’lü 2 gençten kitap kampanyası 

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu Halka İlişkiler ve Tanıtım öğrencileri Mine Yavuz ve Büşra Arslan, halkla ilişkiler kampanyası kapsamında “O Kitap da Bizim, O Okul da” adlı proje çerçevesinde “Bir Kitapla Çocuklara Umut Ol” sloganıyla ihtiyaç sahibi okullara kitap göndermeye devam ediyorlar. Öğrenciler, “Hatay, Şanlıurfa, Elazığ, Kars, Manisa, Ordu, Ankara, İzmir, Yozgat, Sivas, Kocaeli olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrine, birçok okula, birçok çocuğa umut olmaya çalıştık ve kampanyamızı devam ettiriyoruz” ifadelerine yer verdiler.