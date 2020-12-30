Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
30 Ara 2020 - 13:35- Gündem G: 30 Ara 2020 - 13:37

KOÜ’lü 2 gençten kitap kampanyası 

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu Halka İlişkiler ve Tanıtım öğrencileri Mine Yavuz ve Büşra Arslan, “O Kitap da Bizim, O Okul da” adlı proje kapsamında, Türkiye’nin birçok şehrinde çocuklara umut olmaya devam ediyor

mask

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu Halka İlişkiler ve Tanıtım öğrencileri Mine Yavuz ve Büşra Arslan, halkla ilişkiler kampanyası kapsamında “O Kitap da Bizim, O Okul da” adlı proje çerçevesinde “Bir Kitapla Çocuklara Umut Ol” sloganıyla ihtiyaç sahibi okullara kitap göndermeye devam ediyorlar. Öğrenciler, “Hatay, Şanlıurfa, Elazığ, Kars, Manisa, Ordu, Ankara, İzmir, Yozgat, Sivas, Kocaeli olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrine, birçok okula, birçok çocuğa umut olmaya çalıştık ve kampanyamızı devam ettiriyoruz” ifadelerine yer verdiler.
# Kocaeli

30 Ara 2020 - 13:35 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KOÜ’lü 2 gençten kitap kampanyası  mask
KOÜ’lü 2 gençten kitap kampanyası 
Büyükakın'dan yeni yıl mesajı mask
Büyükakın'dan yeni yıl mesajı
Kocaeli’ye 750 futbol sahası büyüklüğünde Millet Bahçesi mask
Kocaeli’ye 750 futbol sahası büyüklüğünde Millet Bahçesi
TÜBİTAK Kocaeli'de 35 personel alacak mask
TÜBİTAK Kocaeli'de 35 personel alacak
2020 yılında denizin önemi daha iyi anlaşıldı mask
2020 yılında denizin önemi daha iyi anlaşıldı
Derince Tüneli’nin jeneratörü değiştirildi mask
Derince Tüneli’nin jeneratörü değiştirildi
Anket Asgari ücret ne kadar olmalı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İki günlük su kesintisinde flaş değişiklik! mask
İki günlük su kesintisinde flaş değişiklik!
"48 saatlik su kesintisi kabul edilemez" mask
"48 saatlik su kesintisi kabul edilemez"
İzmitli Erdi yaşamını yitirdi mask
İzmitli Erdi yaşamını yitirdi
Görenler hayretle bakıyor! Nasıl geldi buraya? mask
Görenler hayretle bakıyor! Nasıl geldi buraya?
Tıraşı beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakladı mask
Tıraşı beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakladı
Takozlar kayınca tonlarca ağırlıktaki kamyonetin altına kaldı mask
Takozlar kayınca tonlarca ağırlıktaki kamyonetin altına kaldı

GALERİ

Tartıştığı husumetlisini silahla vurdu mask
Tartıştığı husumetlisini silahla vurdu
Trafik ışıklarında duran tıra arkadan çarptı mask
Trafik ışıklarında duran tıra arkadan çarptı
BİLNET Kocaeli’den 2021’e doğru, gülümseten etkinlik mask
BİLNET Kocaeli’den 2021’e doğru, gülümseten etkinlik
Maşukiye'ye gelen turistlere büyük şok! Ceza kesildi mask
Maşukiye'ye gelen turistlere büyük şok! Ceza kesildi
Deprem anında pencereden atladı mask
Deprem anında pencereden atladı
Şarampole uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı mask
Şarampole uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL