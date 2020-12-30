Söğüt, gençlik merkezi  projesini inceledi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hayata geçirilecek spor salonu ve gençlik merkezi projesi için Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Güney Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan projede yapılacak revizyonlar ve son durum ele alındı.
500 SEYİRCİ KAPASİTELİ
16 milyon liralık bedeli Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından karşılanacak olan proje kapsamında; kapalı spor salonu, gençlik merkezi ve altı otopark olarak inşaat yapılacak. Otopark ayrıca kapalı pazar alanı olarak da kullanılacak. Kapalı spor salonu standartlara uygun olarak 500 seyirci kapasiteli olarak inşa edilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.