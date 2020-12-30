2021'de vergiler arttı 

2021 yılında geçerli olacak MTV, emlak ve diğer vergi oranları açıklandı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan tebliğe göre 1-3 yaş aralığında 1.301-1.600 silindir hacmindeki otomobiller için bin 679 liradan bin 830 liraya, 1.601-1.800 silindir hacmindeki otomobiller için 2 bin 965 liradan 3 bin 234 liraya, 1.801-2.000 silindir hacmindeki otomobiller için de 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya çıkacak.

KAYIT VE TESCİL

Hürriyet'in haberine göre 1.300 silindir hacminin altındaki 4-6 yaş aralığı için vergi 733 lira, 7-11 yaş aralığı için 410 lira, 12-15 yaş aralığı için 309 lira, 16 yaş ve yukarısı için de 109 lira olacak. 2018 yılında otomobillerde taşıt değerine göre vergileme sistemine geçilmişti. 1 Ocak 2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilen otomobillerde 1.300 silindir hacmi ve 1-3 yaş aralığında otomobillerde taşıtın değeri 56 bin 500 lirayı aşmayanlarda MTV bin 51 lira, 56 bin 500 lira ile 99 bin lira arasındakilerde bin 155 lira ve 99 bin lirayı aşanlarda da bin 261 lira olacak.

PASAPORTLAR DA ARTACAK

Harçlardaki artış yüzde 9.11 olacak. Buna göre 6 aylık pasaport harcı 208.3 liradan 227.2 liraya, bir yıllık pasaport harcı 304.5 liradan 332 liraya, 2 yıllık harç 497 liradan 542.2 liraya, 3 yıllık harç 706 liradan 770.2 liraya çıkacak. 2021’de A sınıfı sürücü belgesi harcı 272 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 820.10 lira olarak uygulanacak.

TELEFON GETİRME HARCI

Yurt dışından getirilen telefon harcı da yeniden değerleme oranında artacak. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bin 838 liraya olarak uygulanan harç, 2021 yılı başından itibaren 2 bin 6 liraya yükselecek.

EMLAK VERGİSİ YÜZDE 4.55

Gelecek yıl emlak vergisindeki artış oranı yeniden değerleme oranın yarısı kadar olacak. Emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak. Tebliğde verilen bir örneğe göre, 2014 yılında alınan bir evin 2020 yılında emlak vergisi için değeri 220 bin lirayken, yüzde 4.55’lik artışla 2021 yılında emlak vergisinin alınacağı değer 230 bin lira olacak.

DEĞERLİ KONUTLAR

Gelecek yıl uygulamaya başlayacak olan değerli konut vergisi de yeniden değerleme oranın yarısı oranında da arttı. Yasa çıkarken 5 milyon lira olarak belirlenen sınır 5 milyon 227 bin liraya yükseldi. Resmi Gazete’ye göre değeri 5 milyon 227 bin lira ile 7 milyon 841 bin lira arasında olan konutlarda vergi 5 milyon 227 bin lirayı aşan kısmı için binde 3 olarak alınacak. 10 bin 455 liraya kadar olan konutlarda 7 bin 842 lirayı aşan kısmı için binde 6, 10 milyon 455 bin liradan fazla olanlar da 10 milyon 455 bin lirası için 23 bin 526, kalanı için binde 10 olacak.

KİRA İSTİSNA TUTARI 7 BİN LİRA

Resmi Gazete’de dün yayımlanan bir başka tebliğ ev sahiplerini ilgilendiriyor. Ev sahiplerinin elde ettiği kira gelirlerindeki istisna tutar 2021 yılı için 7 bin lira olarak belirlendi. 2020 yılı için istisna tutarı 6 bin 600 liraydı. Maliye 2021 yılı istisnasını belirlerken yeniden değerleme oranın altında bir oranı tercih etti.

24 BİN LİRAYA KADAR YÜZDE 15

24 bin liraya kadar elde edilen gelirlerden yüzde 15 vergi alınacak. 53 bin lira olan gelirlerde 24 bin lirası için 3 bin 600 kalanı için yüzde 20, 130 bin lira kadar olanlarda 53 bin lirası için 9 bin 400 kalanı için yüzde 27, 650 bin lira kadar olan gelirlerde 130 bin lirası için 30 bin 190 lira kalanı için yüzde 35 gelir vergisi ödenecek.650 bin liradan fazla gelirler için de 650 bin lira için 212 bin 190 lira, kalanı için yüzde 40 vergi ödenmesi gerekecek.