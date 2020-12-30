Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021’e kadar uzatıldığını hatırlattı. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.
30 Ara 2020 - 13:54- Ekonomi Güncelleme: 30 Ara 2020 - 13:56
İşsizlik paraları 5 Ocak'ta hesaplarda
Bakan Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
# koronavirüs, aile
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.