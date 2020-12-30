Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
30 Ara 2020 - 13:54- Ekonomi G: 30 Ara 2020 - 13:56

İşsizlik paraları 5  Ocak'ta hesaplarda

Bakan Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

mask

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021’e kadar uzatıldığını hatırlattı. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.
# koronavirüs, aile

30 Ara 2020 - 13:54 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İşsizlik paraları 5  Ocak'ta hesaplarda mask
İşsizlik paraları 5  Ocak'ta hesaplarda
2021'de vergiler arttı  mask
2021'de vergiler arttı 
SEDAŞ’ın “Stargate” projesinde başvuru zamanı   mask
SEDAŞ’ın “Stargate” projesinde başvuru zamanı  
Vodafone Freezone, 10 yılda 240 milyon TL’ye yakın yatırım yaptı mask
Vodafone Freezone, 10 yılda 240 milyon TL’ye yakın yatırım yaptı
"Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki STA memnuniyet verici" mask
"Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki STA memnuniyet verici"
Zorlu Enerji fidan dikecek mask
Zorlu Enerji fidan dikecek
Anket Asgari ücret ne kadar olmalı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İki günlük su kesintisinde flaş değişiklik! mask
İki günlük su kesintisinde flaş değişiklik!
"48 saatlik su kesintisi kabul edilemez" mask
"48 saatlik su kesintisi kabul edilemez"
İzmitli Erdi yaşamını yitirdi mask
İzmitli Erdi yaşamını yitirdi
Görenler hayretle bakıyor! Nasıl geldi buraya? mask
Görenler hayretle bakıyor! Nasıl geldi buraya?
Tıraşı beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakladı mask
Tıraşı beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakladı
Takozlar kayınca tonlarca ağırlıktaki kamyonetin altına kaldı mask
Takozlar kayınca tonlarca ağırlıktaki kamyonetin altına kaldı

GALERİ

Tartıştığı husumetlisini silahla vurdu mask
Tartıştığı husumetlisini silahla vurdu
Trafik ışıklarında duran tıra arkadan çarptı mask
Trafik ışıklarında duran tıra arkadan çarptı
BİLNET Kocaeli’den 2021’e doğru, gülümseten etkinlik mask
BİLNET Kocaeli’den 2021’e doğru, gülümseten etkinlik
Maşukiye'ye gelen turistlere büyük şok! Ceza kesildi mask
Maşukiye'ye gelen turistlere büyük şok! Ceza kesildi
Deprem anında pencereden atladı mask
Deprem anında pencereden atladı
Şarampole uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı mask
Şarampole uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL