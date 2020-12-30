Uzaktan eğitim kitapevlerini zora soktu

Uzun süredir online eğitimle hayatlarına devam eden öğrenciler disiplinlerini giderek düşürdü. Yasaklar nedeni ile evlere kapanan insanlar kitaplara yönelmek yerine sosyal medya bağımlısı olmaya başladı. Tüm gününü evde geçiremeye başlayan gençler hayatlarının tamamını telefon, tablet, bilgisayar, televizyon gibi teknolojik aletler ile sürdürmeye başladı. Konuyla ilgili gazetemize dert yanan sahafçılar, "Özellikle öğrenciler artık kitap okumak yerine bilgisayar oyunlarına yöneldi" dedi.

"TEST KİTAPLARI ALIMINDA DÜŞÜŞ VAR"

(Eylül Kitap/Kırtasiye) Sevil Beyaztaş, "Kitap alımlarında çok büyük bir düşüş oldu. Çocuklar tamamen eğitimden kopmuş durumda, insanlar kitapçılara uğramıyor zaten. Özellikle test kitaplarında. Okuma kitaplarında ise denetim olmadığı için öğrenciler öğretmenlerinin önerdiği kitapları da almıyor. İzmit Belediyesi ve Milli Eğitim bir yarışma düzenledi. Hikaye okuma yarışması o biraz işlere hareketlilik getirdi" dedi.

"ALIM GÜCÜ ÇOK AZALDI"

(Sanat Sokağı) Hamdullah Yüksel, "İnsanların alım gücü çok düştü. 50 lira olan kitap da şimdi 150 lira oldu. Yayınevleri fiyatları çok arttırdı. Bırakın okuma kitaplarını öğrenciler ihtiyacı olan kitapları bile zor alıyor zaten. Sınavlarda şu an olmadığı için o yönde de bir düşüş var. Zaten genel olarak da internet üzerinden satışlar oluyor. Dükkanlarda satışlar çok düştü" dedi.

"PANDEMİ DE FİYATLAR ARTTI"

(Sahaf) Ufuk Yavaş, "Alım gücü çok düştü, kitap fiyatları pandemi de çok fazla arttı. İnsanlar 3-4 tane kitap eline alıyor dükkandan bir tane alıp çıkıyor. Yayınevlerinde bir denetim olmuyor. Herkes kafasına göre kitap fiyatlarını yükseltti. Eskiden 30 liradan satan 50 liradan satmaya başladı. Yoksa halk kitap okumak istiyor ama bütçesi yetmiyor" şeklinde konuştu.

"BİLGİSAYAR BAĞIMLISI OLDULAR"

(Sahaflar) Berat Gülergen, "Ben pandemide işlerimiz artacak diye bir beklentiye girmiştim fakat öyle olmadı. Genel olarak insanlar kitaplardan kopup sosyal medyaya yöneldi. Özellikle öğrenciler eskisi gibi kitap almıyor. Kendilerini çok saldılar, okumayı kestiler. Benim oğlum da aynı şekilde. Uzaktan eğitim çocukları bilgisayar bağımlısı yaptı" şeklinde konuştu.

"KİRAMIZI ZOR ÖDÜYORUZ"

(Sahaf) Sinan Korucu, "Eskisi kadar satış olmuyor. Özellikle okullar kapandığından beri çocuklar okumayı kesti. Öğrenciden eskisi kadar para kazanamıyoruz. Genel olarak insanlarda sokağa çıkmadığı için sahaflara, kitapçılara uğramıyor. İnternet üzerinden alışveriş oluyor. Kitap fiyatları da çok arttı bu yüzden alım gücü de azaldı. Kiramızı zor ödüyoruz" dedi.

"TEST KİTAPLARINDA DÜŞÜŞ OLDU"

(Özer Kitap) Özer Teke, "Biz genel olarak test kitapları satıyoruz. Okullar kapandığından beri iş olmuyor. Kırtasiye bölümü zaten iş yapmıyor. Satışlar çok durgunlaştı. Sınavların olmaması öğrencilerin ders çalışmaması ve kendilerini salmalarına neden oldu. Test kitaplarında alım azaldı. Öğrenciler evde kendilerini iyice saldılar. Kontrol dışı bir eğitim var. Yüzde 80lik bir düşüşteyiz" dedi.

"UZAKTAN EĞİTİM ETKİLEDİ"

(Kırtasiye/Kitap) Ayşe Akın, "Pandemiden dolayı zaten işlerimiz çok düştü fakat internet üzerinden devam ediyoruz. Özellikle kırtasiye alanında çok büyük bir düşüş var. Çocuklar ne resim yapıyor ne boya alıyor. Uzaktan eğitim bu yönde bizi etkiledi. Eskisi kadar da kitap satamıyoruz. Tabii ki diğer esnaflara göre durumumuz daha iyi ama genel olarak düşüş yaşadık" dedi.

"İNTERNET SATIŞI ÇOĞALDI"

(Detay Kitapevi) Muhammed Ali Kocaoğlu, "İnternet satışlarımızda bir artış söz konusu fakat dükkana insan çok uğramıyor. Genel olarak esnafın işleri düştü zaten pandemide biz de okulların kapalı olmasından çok etkilendik. Özellikle haftasonları insanlar alışverişe çıkınca bizde de yoğunluk oluyordu. Fakat şimdi insanlar sokağa çıkmıyor kitapçılara uğramıyor. Çocuklar zaten genel olarak internetten işlerini hallediyor" dedi.

"ÖĞRENCİNİN OKUMA ORANI DÜŞTÜ"

(Coşkun Kırtasiye/Kitap) Yasin Özdemir, "Okuma kitaplarında sadece reklamı çok olan kitaplar satılmaya başladı. İnsanlar genellikle sosyal medyaya yöneldiği için neyin reklamı çok oluyorsa o yönde bir artış oluyor. Okulların kapalı olması bizi çok etkiledi. Eskiden güne kitap satarak başlardık şimdi günü hiç kitap satamadan kapatıyoruz. Öğrencilerin okuma oranı çok düştü. Test kitaplarında da sınavlar ertelendiği için satış yapmıyoruz" dedi.

"PANDEMİDE SATIŞ AZALDI"

(Kitapevi) Tuğrul Dursun, "Dükkanlardaki satışlarda azalma oldu. Genel olarak internetten satış gerçekleştiriyoruz. Eskiden dükkanda ne kadar satıyorsak şimdi onun yarısı kadar internetten satmaya başladık. Tabii ki dükkandan alımın düşmesi bizi etkiledi. Pandemi de satışlar çok durgunlaştı" dedi.