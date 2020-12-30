İzmir’de 4.3 büyüklüğünde deprem

İzmir’de gerçekleşen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.3 olarak belirlendi. Urla açıklarında meydana gelen deprem, yerin 5.3 kilometre derininde gerçekleşti. Tam 2 ay önce İzmir’de 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve 117 kişi hayatını kaybetmişti.