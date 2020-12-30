Sürücülerin dikkatine! Demokrasi Bulvarı’nda çalışma var

İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Bulvarı’nın Karanfilli Sokak ile Atayurt Sokak arasında kalan bölümünde SEDAŞ ekipleri tarafından 31 Aralık 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında çalışma yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı çalışma süresince gerekli tedbirleri aldı.
TRAFİK LEVHALARI
09.30 – 18.00 saatleri arasında yapılacak çalışma süresince araç trafiği tek şeritten verilecek. Çalışma süresince oluşacak koşullarda trafiğin aksamaması için sürücülerin trafik uyarı levhalarına uymaları istendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.