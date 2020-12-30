Vali Yavuz: 2021,  refahın arttığı bir yıl olsun

Vali Seddar Yavuz, yılbaşı öncesi yeni yıl kutlama mesajı yayınladı. Mesajında Vali Yavuz, “Her yeni yıl; başarının, güzelliğin, mutluluğun ümit edildiği, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekiştiği, sağlıklı ve müreffeh bir hayata ulaşma yolunda yeni isteklerimizin filizlendiği bir yıldır. Geride bıraktığımız 2020 yılında yaşanılan Pandemi sürecine rağmen ilimizi daha iyi noktalara taşıyacak birçok alanda güzel hizmetler ve çalışmalar yapıldı. Devletimizin şefkatli elini, imkânlarını Kocaeli’nin tüm sathına ulaştırma yönünde yoğun mesai harcandı. İnanıyorum ki, bu yeni yılda da, var gücümüzle çalışıp ‘Büyük Türkiye’ hedefimize emin adımlarla ilerleyecek, ilimizi ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağız” dedi.

“SAĞLIK, MUTLULUK, BAŞARI DİLİYORUM”

Devamında Vali Yavuz, “İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreci atlatma yolunda; Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına uyarak hem kendimizin hem de sevdiklerimizin sağlığını koruyalım. İnşallah 2021 yılı, Aziz Milletimiz ve tüm dünya için; barışın, huzurun tesis edildiği ve refahın arttığı bir yıl olur. Bu duygularla, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, onların kutsal emanetlerine ve gazilerimize de saygılarımı sunuyorum. 2021 yılının hayırlara vesile olmasını; sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.