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30 Ara 2020 - 17:05- Gündem G: 30 Ara 2020 - 17:07

Posco Assan’dan filyasyon  ekiplerine yılbaşı kolisi 

Koronavirüs salgınında gece gündüz demeden toplum sağlığı için seferber olan sağlık çalışanlarına yeni yıl öncesinde anlamlı bir destek Posco Assan’dan geldi 

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İzmit’te yer alan filyasyon ekiplerine yeni yıl öncesi bir sürpriz yapan Posco Assan, tüm filyasyon ekiplerine yılbaşı kolisi hediye etti. Bu kapsamda İzmit İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nazif Aksoy’u makamında ziyaret eden Posco Assan CAO’su Ufuk Özdemir, sağlık çalışanlarına ve filyasyon ekiplerine teşekkür etti. Salgın sürecinde çeşitli kurum ve kuruluşlara maske, dezenfektan bağışı yapan şirket, filyasyon ekiplerini de unutmadı. Bu kapsamda İzmit’te görev yapan tüm ekiplere yılbaşı öncesi sürpriz yaparak moral verdi.

“YALNIZ HİSSETMEMELERİ İÇİN”

İlçe Sağlık Müdürü Aksoy’u ziyaret eden Posco Assan CAO’su Ufuk Özdemir, “Sağlık çalışanlarımız mart ayından bu yana gece gündüz demeden çalışmalarını fedakarca sürdürüyorlar. Kendilerini yalnız hissetmemeleri ve morallerini yüksek tutmaları için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bizler de Posco Assan olarak filyasyon ekiplerinde yer alan 175 görevlimizin, yeni yıla moralli girebilmeleri için küçük bir hediye vermek istedik. Bu duygular ile tüm sağlık çalışanlarımıza ve filyasyon ekiplerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Ziyarete ev sahipliği yapan Müdür Aksoy da Posco Assan firmasına duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.
# İzmit, maske

30 Ara 2020 - 17:05 - Gündem

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