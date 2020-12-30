Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx, Seda Esen xx
İzmit Belediyespor: Gülşah Duman x 3, Kübra Erat xx 12, Egle Siksnuite xxx 20, Erica K Wheeler xxx 19, Clarisa Cristina Dos Santos xx 9, İpek Garip x, Miray Şahin x, Tuana Azra Met x, Elif Emirtekin x 4, Saadet Aysu Keskin x, İnci Güçlü x 3, Milica Jovanovic xx 14
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan xx 9, Ayşegül Günay Aladağ x 1, Kalani Chanel Brown xxx 22, Esra Ural Topuz x 2, Tyasha Pearl Desiree Harris xxx 26, Sevgi Tonguç xx 7, Zeynep Öykü Kalbisadge x, Gülse Uğur x, Mikiah Kurdijah Cheryl Harrigan x 5
Başantrenör: Ayhan Avcı
1. Periyot: 21-19 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 41-34 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 60-58 (İzmit Belediyespor lehine)
İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basket:72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında İzmit Belediyespor, evinde Bellona Kayseri Basketbol’u 84-72 mağlup etti.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.