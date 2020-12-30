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30 Ara 2020 - 17:26- Spor G: 30 Ara 2020 - 17:28

İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basket:72

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında İzmit Belediyespor, evinde Bellona Kayseri Basketbol’u 84-72 mağlup etti.
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Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx, Seda Esen xx
İzmit Belediyespor: Gülşah Duman x 3, Kübra Erat xx 12, Egle Siksnuite xxx 20, Erica K Wheeler xxx 19, Clarisa Cristina Dos Santos xx 9, İpek Garip x, Miray Şahin x, Tuana Azra Met x, Elif Emirtekin x 4, Saadet Aysu Keskin x, İnci Güçlü x 3, Milica Jovanovic xx 14
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan xx 9, Ayşegül Günay Aladağ x 1, Kalani Chanel Brown xxx 22, Esra Ural Topuz x 2, Tyasha Pearl Desiree Harris xxx 26, Sevgi Tonguç xx 7, Zeynep Öykü Kalbisadge x, Gülse Uğur x, Mikiah Kurdijah Cheryl Harrigan x 5
Başantrenör: Ayhan Avcı
1. Periyot: 21-19 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 41-34 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 60-58 (İzmit Belediyespor lehine)
# İzmit

30 Ara 2020 - 17:26 - Spor

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