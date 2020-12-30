Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi, 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Kocaeli teşkilatına gün boyu süren bir dizi toplantılar gerçekleştirdi. İl Başkanı Ömer Faruk Başaran’dan teşkilatlanma çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler alan İçten 2020 yılına ait çalışmalar hakkında ayrıntılı rapor aldı. Sadece ülkemizi değil tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinde teşkilatlanma konusunda ciddi mesafeler kat edildiğini belirten Cuma İçten, “Sokağa çıkmanın bile mümkün olmadığı dönemde kurduğumuz partimiz Türkiye çapında teşkilatlandı. Bu süreçte Kocaeli öne çıkan illerimiz arasındaydı. Koordinatörü olmaktan büyük mutluluk duyduğum Kocaeli örnek çalışmalara imza attı. Her gittiğimiz şehirde sizleri örnek gösteriyoruz. Kurucular kurulu üyesi olan Ömer Faruk Başaran bey ile yerel yönetimler ve şehircilikten sorumlu genel başkan yardımcısı arkadaşım Doğan Demir’in uyumlu çalışmaları başarıyı da beraberinde getirdi. Hem ülkemiz hem de tüm dünya için kötü bir yılı geride bırakıyoruz. 2021 yılı için umudumuzu koruyoruz. Ülkemiz bu sıkıntılı süreçleri atlatacaktır. Seçime girme hakkını elde eden partimiz olası her türlü seçime de hazırdır. Teşkilat olarak sizlerde daha çok sahada olacaksınız. Kocaeli teşkilatından beklentilerimizin yüksek olduğunun bilinmesini isterim” dedi. İçten’in gün boyu süren ziyaret programı teşkilat mensuplarının moraliniyükseltti.
30 Ara 2020 - 17:38- Siyaset Güncelleme: 30 Ara 2020 - 17:39
Gelecek Kocaeli koordinatörü Teşkilatın fotoğrafını çekti
Gelecek Partisi Bölge Koordinatörü Cuma İçten, gün boyu teşkilat mensuplarını dinledi. İl başkanı Ömer Faruk Başaran, ilçe başkanları, il başkan yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kollarıyla ayrı ayrı toplantılar yapan İçten, adeta teşkilatın fotoğrafını çekti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.