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30 Ara 2020 - 17:40- Gündem G: 30 Ara 2020 - 17:41

İzmit Çarşısı’na tüm Kocaeli’den başvuru yağmuru  1 Günde 100 Başvuru

İzmit Belediyesinin Good4Trust işbirliğinde yerel ekonomiyi kalkındırmak, esnaf, üretici ve girişimcileri internet üzerinden Türkiye ile buluşturmak için oluşturduğu çevrimiçi İzmit Çarşısı’na, Kocaeli’nin tamamından başvuru yağmuru geliyor

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Esnaf, kadın üretici ve girişimcileri destekleyici projelerine bir yenisini daha ekleyen İzmit Belediyesi, İzmit Çarşısı ile birlikte yerel kalkınma ve dayanışmayı artırarak ekolojik sürdürülebilirliğe ve bölgesel ekonominin canlanmasına katkıda bulunacak. Yerel kalkınmayı destekleyen bir sosyal girişim olan Good4Trust.org ile işbirliği içerisinde yürütülen İzmit Çarsısı projesine başvuruda bulunan üretici sayısı her geçen gün artıyor.


DÜKKÂNLAR 15 OCAK’TA AÇILACAK


Geçtiğimiz günlerde başvuruları açılan İzmit Çarşısı’na ilgi büyük olurken, İzmit Çarşısı’na günde ortalama 100 üyelik başvurusu yapılıyor. İzmit Belediyesinin kent esnafını desteklemek için oluşturduğu İzmit Çarşısı’nda, esnaf ve üreticiler birbirlerini destekleyerek bir “döngüsel ekonomi“ oluşturacak, yerel ekonomiyi kalkındırarak Türkiye’nin her tarafından müşterilerle buluşacaklar. İzmit Çarşısı’nda dükkânlar, 15 Ocak’tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. 


İZMİT ÇARŞISI’NDA TÜM KOCAELİ’YE YER VAR


Projeye büyük önem veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, ekolojiye ve sosyal adalete dayalı bu yeni sistem ile kent esnafı için yeni bir kalkınma hamlesi oluşturmak istediklerini belirterek, “İlk günden itibaren İzmit Çarşısı’na yoğun talep oldu. Hatta diğer ilçelerimizden bile önemli talep var. Bizim çarşımızda Kocaeli’nin tüm üreticisine, esnafına yer var. Özellikle pandemi nedeniyle çok zor günler yaşayan esnafımız bu projeyle Türkiye’ye açılacak. Dükkan açmak ücretsiz olacak, herkes başvurabilir, ürün ve hizmetlerini İzmit Çarşısı’nda Türkiye ile buluşturabilir. Üstelik işletmelere, dijital medya kanallarında ücretsiz tanıtım fırsatı da sağlanacak.” ifadelerini kullandı.


FARKLI İLÇELERDEN DE BAŞVURU 


İzmit Çarşısı Üretici Sorumlusu Hanne Uysal yaptığı açıklamada, “Günde 100’ün üzerinde üretici başvurusu aldık. Farklı ilçelerden de beklenmedik bir ilgi görüyoruz. Başvuruların 20’si farklı ilçelerden geldi. İzmit Çarşısı’nda sadece İzmit’ten değil tüm Kocaeli’den başvuru yapanlara yer açacağız.” dedi.


DÜKKAN AÇMAK ÜCRETSİZ


İzmit Çarşısı’nda dükkân açmak ve ürün listelemek ücretsiz olacak. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Good4Trust, satışlardan yalnızca %7 işletim için katkı payı alacak. Niyet Belgesi’ndeki kriterleri gözeterek adil üretim yapan üreticiler, Good4Trust konseyi tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirmenin sonucunda %7’lik katkı payı %3’e kadar düşebilecek. İzmit Çarsısı’ndaki üreticiler, adil üretim yaptıkça hem doğaya daha az zarar verecek hem de daha fazla kazanacak.


NASIL BAŞVURACAĞIM?
İzmit Çarşısı’nda dükkan açmak isteyen üreticiler https://good4trust.org/ ureticiol adresinden form doldurması yeterli olacak. Dükkan açmak isteyenler ayrıca 0536 280 9 95 numaralı telefondan, detaylı bilgi alabilecek. Yine uretici. destek@good4trust.org adresinden de, elektronik posta yoluyla bilgi alınabilecek.

# Kocaeli, İzmit, destek

30 Ara 2020 - 17:40 - Gündem

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