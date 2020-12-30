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30 Ara 2020 - 18:27- Gündem G: 30 Ara 2020 - 18:28

Başkan Acay’dan yeni yıl mesajı!

AKP Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay yeni yıl nedeniyle mesaj yayınladı.

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Başkan Acay yaptığı açıklamada, ”Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de ne yazık ki covid-19 salgını ve doğal afetler ile mücadele ettiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. 2020 yılı, tüm Dünya’da pandemi gölgesinden geçti. Birçok vatandaşımızı bu süreçte kaybetmenin üzüntülerini yaşadık. 2021’in Covid-19 salgınından kurtulma yılı olmasını temenni ediyorum. Yeni bir yıl yeni başlangıçları ve umutları beraberinde getirmektedir. Bu duygu ve düşünceler ile 2021 yılının mutlu, sağlıklı, huzurlu, başarılı ve kardeşlik içinde geçmesini temenni ediyor, hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İfadelerini kullandı.

30 Ara 2020 - 18:27 - Gündem

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