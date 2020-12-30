Başkan Acay yaptığı açıklamada, ”Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de ne yazık ki covid-19 salgını ve doğal afetler ile mücadele ettiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. 2020 yılı, tüm Dünya’da pandemi gölgesinden geçti. Birçok vatandaşımızı bu süreçte kaybetmenin üzüntülerini yaşadık. 2021’in Covid-19 salgınından kurtulma yılı olmasını temenni ediyorum. Yeni bir yıl yeni başlangıçları ve umutları beraberinde getirmektedir. Bu duygu ve düşünceler ile 2021 yılının mutlu, sağlıklı, huzurlu, başarılı ve kardeşlik içinde geçmesini temenni ediyor, hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İfadelerini kullandı.
30 Ara 2020 - 18:27- Gündem Güncelleme: 30 Ara 2020 - 18:28
Başkan Acay’dan yeni yıl mesajı!
AKP Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay yeni yıl nedeniyle mesaj yayınladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.