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30 Ara 2020 - 18:31- Asayiş G: 30 Ara 2020 - 18:34

Sahilde işlenen cinayetin duruşmasında ilginç savunma

Kocaeli’de sahilde alkol alan iki gurup arasında çıkan tartışmada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayında yargılanan sanıklardan biri, "Ben henüz 17 yaşında bir çocuğum, alkollüydüm" diyerek kendini savundu.

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Olay, 31 Ağustos 2019 tarihinde Başiskele Liman Caddesi mevkiinde bulunan sahilde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdar İlter (31), arkadaşı Mesut Şeker ile sahilde otururken sahilde bulunan ve alkol alan diğer 4 kişi arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Olayda şahıslardan biri bıçakla İlter’i sırt ve boyun bölgesinden 5 kez bıçakladı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan İlter, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın karıştığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan O.T. (24), A.T. (16), E.V. (15), T.E.(17) yakalayarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan T.E., O.T. ve A.T.’nin tutuklanırken E.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili  Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına T.E., O.T. ve A.T. SEGBİS aracılığı ile katılırken E.V. ise salonda hazır bulundu.
# Kocaeli

30 Ara 2020 - 18:31 - Asayiş

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