Olay, 31 Ağustos 2019 tarihinde Başiskele Liman Caddesi mevkiinde bulunan sahilde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdar İlter (31), arkadaşı Mesut Şeker ile sahilde otururken sahilde bulunan ve alkol alan diğer 4 kişi arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Olayda şahıslardan biri bıçakla İlter’i sırt ve boyun bölgesinden 5 kez bıçakladı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan İlter, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın karıştığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan O.T. (24), A.T. (16), E.V. (15), T.E.(17) yakalayarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan T.E., O.T. ve A.T.’nin tutuklanırken E.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına T.E., O.T. ve A.T. SEGBİS aracılığı ile katılırken E.V. ise salonda hazır bulundu.
30 Ara 2020 - 18:31- Asayiş Güncelleme: 30 Ara 2020 - 18:34
Sahilde işlenen cinayetin duruşmasında ilginç savunma
Kocaeli’de sahilde alkol alan iki gurup arasında çıkan tartışmada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayında yargılanan sanıklardan biri, "Ben henüz 17 yaşında bir çocuğum, alkollüydüm" diyerek kendini savundu.
# Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.