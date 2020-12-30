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30 Ara 2020 - 21:00- Gündem G: 30 Ara 2020 - 22:50

“Doruktakiler 2020” belirlendi! İşte kazananlar...

“Doruktakiler 2020” belirlendi, işte en prestijli ödüllerini kazananlar…
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Gazetemiz tarafından geleneksel olarak düzenlenen DORUKTAKİLER’in 2020 yılı seçimi, bu yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. www.kocaelidoruktakiler.com adresinden 9 bin 134 kişi öneride bulundu. Toplanan öneriler Büyük Jüri’ye yine online olarak sunuldu. 128 kişinin kullandığı oyla 16 kategoride, “Doruktakiler 2020” belirlendi. İşte en prestijli ödüllerini kazananlar…

YILIN SANATÇISI

Ali Agah EROĞLU

( Kocaeli Şehir Tiyatroları)

YILIN İŞ İNSANI   

Zeynep Atabay TAŞKENT

(Atabay İlaç)

YILIN SANAYİ ŞİRKETİ  

SİSTEM TEKNİK SANAYİ FIRINLARI A.Ş.

(Mehmet ÖZDEŞLİK- Yönetim Kurulu Başkanı)

YILIN YATIRIMI  

SEKA PARK A.Ş.

(Bayram Karasu-Genel Müdür)

YILIN MARKASI

İMREN YOĞURTHANESİ

(Celil MIZRAK)

YILIN PROFESYONEL YÖNETİCİSİ

Haluk KAYABAŞI

(Kibar Holding CEO’su)

YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

KİBAR GÖNÜLLÜLER

(Nilüfer FİŞEK –Kurumsal İletişim Müdürü)

YILIN EĞİTİMCİSİ

Diyaeddin AY

(Rehber Öğretmen)

YILIN MUHTARI

Mustafa YAMAN

(Cumhuriyet Mahallesi)

YILIN ESNAFI  

Fatoş DURAK

(ZAFER HALI EV TEKSTİLİ)

YILIN SAĞLIKÇISI  

TÜM HEKİMLER ADINA TABİPLER ODASI VE TÜM SAĞLIKÇILAR ADINA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ömer ARDAMAR

(Kocaeli Tabip Odası Başkanı)

Yüksel Pehlevan

(Kocaeli İl Sağlık Müdürü)

YILIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ  

TEGV

(Sait TOSYALI Vakıf Genel Müdürü)

YILIN ÇEVRECİSİ

KARTONSAN

Haluk İLBER (Genel Müdür)

YILIN GİRİŞİMCİSİ

Ebru GÜCİN

(SU AKADEMİ)

YILIN BÜROKRATI

Veysel TİPİOĞLU

(Kocaeli Emniyet Müdürü)

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Nardane KUŞÇU

(NAR KÖY)

Filiz AKKAŞ

(MAPSİS METAL)

# Kocaeli, Doruktakiler2020

30 Ara 2020 - 21:00 - Gündem

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