“Doruktakiler 2020” belirlendi! İşte kazananlar...

Gazetemiz tarafından geleneksel olarak düzenlenen DORUKTAKİLER’in 2020 yılı seçimi, bu yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. www.kocaelidoruktakiler.com adresinden 9 bin 134 kişi öneride bulundu. Toplanan öneriler Büyük Jüri’ye yine online olarak sunuldu. 128 kişinin kullandığı oyla 16 kategoride, “Doruktakiler 2020” belirlendi. İşte en prestijli ödüllerini kazananlar…
YILIN SANATÇISI
Ali Agah EROĞLU
( Kocaeli Şehir Tiyatroları)
YILIN İŞ İNSANI
Zeynep Atabay TAŞKENT
(Atabay İlaç)
YILIN SANAYİ ŞİRKETİ
SİSTEM TEKNİK SANAYİ FIRINLARI A.Ş.
(Mehmet ÖZDEŞLİK- Yönetim Kurulu Başkanı)
YILIN YATIRIMI
SEKA PARK A.Ş.
(Bayram Karasu-Genel Müdür)
YILIN MARKASI
İMREN YOĞURTHANESİ
(Celil MIZRAK)
YILIN PROFESYONEL YÖNETİCİSİ
Haluk KAYABAŞI
(Kibar Holding CEO’su)
YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
KİBAR GÖNÜLLÜLER
(Nilüfer FİŞEK –Kurumsal İletişim Müdürü)
YILIN EĞİTİMCİSİ
Diyaeddin AY
(Rehber Öğretmen)
YILIN MUHTARI
Mustafa YAMAN
(Cumhuriyet Mahallesi)
YILIN ESNAFI
Fatoş DURAK
(ZAFER HALI EV TEKSTİLİ)
YILIN SAĞLIKÇISI
TÜM HEKİMLER ADINA TABİPLER ODASI VE TÜM SAĞLIKÇILAR ADINA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ömer ARDAMAR
(Kocaeli Tabip Odası Başkanı)
Yüksel Pehlevan
(Kocaeli İl Sağlık Müdürü)
YILIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ
TEGV
(Sait TOSYALI Vakıf Genel Müdürü)
YILIN ÇEVRECİSİ
KARTONSAN
Haluk İLBER (Genel Müdür)
YILIN GİRİŞİMCİSİ
Ebru GÜCİN
(SU AKADEMİ)
YILIN BÜROKRATI
Veysel TİPİOĞLU
(Kocaeli Emniyet Müdürü)
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Nardane KUŞÇU
(NAR KÖY)
Filiz AKKAŞ
(MAPSİS METAL)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.