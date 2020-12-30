Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
30 Ara 2020 - 20:21- Gündem G: 30 Ara 2020 - 20:24

Kadınlar, katledilen kadınlar için toplandı

Kocaeli-İstanbul Sözleşmesi Kadın İnsiyatifi, dün erkekler tarafından katledilen 4 kadın için bugün basın açıklaması düzenledi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Dün ülkemizde 3 kadın daha erkek cinayetine kurban gitti. İstanbul'da boğazı kesildikten sonra Kemal Ayyıldız tarafından yakılarak öldürülen Aylin Sözer, Malatya'da Selda Taş evli olduğu erkek tarafından ve Antep'te Vesile Dönmez oğlu tarafından, İzmir’de Betül Tuğluk oğlu tarafından katledildi. Kocaeli-İstanbul Sözleşmesi Kadın İnsiyatifi, kadın cinayetlerine tepkilerini dile getirirken bugün İzmit Sabri Yalım Parkında bir araya gelerek kadın cinayetlerine karşı tek ses oldu. Kadın İnsiyatifi’nin açıklamasına CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, Eğitim Sen Kadın Sekreteri Elif Sinem Arıkan ve platform üyesi kadınlar katıldı.

“ESAS FAİL DEVLET VE YARGI”

Koronavirüs pandemisi nedeni ile kısıtlı katılımla gerçekleşen basın açıklamasında, açıklama metnini insiyatif adına Yasemin Yılmaz okudu. Kadınların eşit, özgür ve adil yaşam mücadelesi büyüdükçe, erkek egemen sisteminin saldırılarının attığını ifade eden Yılmaz açıklamasında, “Her gün artan kadın cinayetleri haberleri ile uyanırken, erkeğe cesaret veren erkek devlet İstanbul Sözleşmesini uygulatmak bir yana, İstanbul Sözleşmesinden geri çekilmeyi tartışmaya devam ediyor. Cezasızlık politikalarının, İstanbul Sözleşmesinin uygulanmamasının bedelini kadınlar yaşamlarıyla ödüyor. Sadece dün 4 kadın katledildi. Esas faillerin kadını koruyamayan devlet ve yargının olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“KADINLARA ROL BİÇMEKTEN VAZGEÇİN”

Saldırmaya devam eden erkek egemen sisteme seslenen Yılmaz, “Mevcut politikalarla kadın cinayetlerini cesaretlendirdiği, taciz ve tecavüz kültürünü yaygınlaştırdığını görüyoruz. İlk imzacısı olmakla övünen devlet neden İstanbul Sözleşmesini etkin uygulamıyor? Uygulamakla sorumlu olduğunuz sözleşmeden vazgeçerek kadınların yaşam güvencesini nasıl ortadan kaldırırsınız? Sayısal verilerle kadına yönelik şiddeti manipüle etmekten vazgeçin, “ aile düzeni” adı altında kadınlara rol biçmekten vazgeçin. Erkekleri kışkırtmaktan ve yanlarında durmaktan vazgeçin. Yılmadan ve bıkmadan yıllardır söylediğimizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

“DİRENİŞİMİZ UYKULARINIZI KAÇIRACAK”

Kadına yönelik şiddetin politik olduğunu ifade eden Yılmaz, “Bu şiddeti önlemenin en önemli yolu toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamın her alanında sağlanmasından geçer. Aylin’i, Selda’yı, Vesile’yi, Betül’ü ve tüm kadınları hedef alan şiddete teslim olmayacağız. Her türlü şiddete karşı, şiddetsiz bir dünyayı örmek ve katledilen kadınların hesabını sormak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü vazgeçmeyeceğiz. Evde, sokakta, fabrikada, AVM’de, okulda, yaşamın her alanında yaşamak ve yaşatmak için, bir kişi daha eksilmemek için, eşit ve özgür bir dünyayı kurmak için, haklarımız ve yaşamlarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizim isyanımız, kederimiz, direnişimiz, dayanışmamız uykularınızı kaçıracak” dedi.

KAYA: Açıklamaya CHP Kadın Kolları İl Başkanı Songül Kaya da katıldı

# Kocaeli, İzmit, açıklama, koronavirüs, eğitim, İstanbul, aile

30 Ara 2020 - 20:21 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Adnan Menderes Üst Geçidi merdivenlerine bakım yapılacak mask
Adnan Menderes Üst Geçidi merdivenlerine bakım yapılacak
Başkan Acay’dan yeni yıl mesajı! mask
Başkan Acay’dan yeni yıl mesajı!
İzmit Çarşısı’na tüm Kocaeli’den başvuru yağmuru  1 Günde 100 Başvuru mask
İzmit Çarşısı’na tüm Kocaeli’den başvuru yağmuru  1 Günde 100 Başvuru
Posco Assan’dan filyasyon  ekiplerine yılbaşı kolisi  mask
Posco Assan’dan filyasyon  ekiplerine yılbaşı kolisi 
Vali Yavuz: 2021,  refahın arttığı bir yıl olsun mask
Vali Yavuz: 2021,  refahın arttığı bir yıl olsun
Sürücülerin dikkatine! Demokrasi Bulvarı’nda çalışma var mask
Sürücülerin dikkatine! Demokrasi Bulvarı’nda çalışma var
Anket Yılbaşında uyggulanacak yasakları yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İki günlük su kesintisinde flaş değişiklik! mask
İki günlük su kesintisinde flaş değişiklik!
"48 saatlik su kesintisi kabul edilemez" mask
"48 saatlik su kesintisi kabul edilemez"
İzmitli Erdi yaşamını yitirdi mask
İzmitli Erdi yaşamını yitirdi
Görenler hayretle bakıyor! Nasıl geldi buraya? mask
Görenler hayretle bakıyor! Nasıl geldi buraya?
Takozlar kayınca tonlarca ağırlıktaki kamyonetin altına kaldı mask
Takozlar kayınca tonlarca ağırlıktaki kamyonetin altına kaldı
Tıraşı beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakladı mask
Tıraşı beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakladı

GALERİ

Tartıştığı husumetlisini silahla vurdu mask
Tartıştığı husumetlisini silahla vurdu
Trafik ışıklarında duran tıra arkadan çarptı mask
Trafik ışıklarında duran tıra arkadan çarptı
BİLNET Kocaeli’den 2021’e doğru, gülümseten etkinlik mask
BİLNET Kocaeli’den 2021’e doğru, gülümseten etkinlik
Maşukiye'ye gelen turistlere büyük şok! Ceza kesildi mask
Maşukiye'ye gelen turistlere büyük şok! Ceza kesildi
Deprem anında pencereden atladı mask
Deprem anında pencereden atladı
Şarampole uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı mask
Şarampole uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL