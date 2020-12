Kadınlar, katledilen kadınlar için toplandı

Dün ülkemizde 3 kadın daha erkek cinayetine kurban gitti. İstanbul'da boğazı kesildikten sonra Kemal Ayyıldız tarafından yakılarak öldürülen Aylin Sözer, Malatya'da Selda Taş evli olduğu erkek tarafından ve Antep'te Vesile Dönmez oğlu tarafından, İzmir’de Betül Tuğluk oğlu tarafından katledildi. Kocaeli-İstanbul Sözleşmesi Kadın İnsiyatifi, kadın cinayetlerine tepkilerini dile getirirken bugün İzmit Sabri Yalım Parkında bir araya gelerek kadın cinayetlerine karşı tek ses oldu. Kadın İnsiyatifi’nin açıklamasına CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, Eğitim Sen Kadın Sekreteri Elif Sinem Arıkan ve platform üyesi kadınlar katıldı.

“ESAS FAİL DEVLET VE YARGI”

Koronavirüs pandemisi nedeni ile kısıtlı katılımla gerçekleşen basın açıklamasında, açıklama metnini insiyatif adına Yasemin Yılmaz okudu. Kadınların eşit, özgür ve adil yaşam mücadelesi büyüdükçe, erkek egemen sisteminin saldırılarının attığını ifade eden Yılmaz açıklamasında, “Her gün artan kadın cinayetleri haberleri ile uyanırken, erkeğe cesaret veren erkek devlet İstanbul Sözleşmesini uygulatmak bir yana, İstanbul Sözleşmesinden geri çekilmeyi tartışmaya devam ediyor. Cezasızlık politikalarının, İstanbul Sözleşmesinin uygulanmamasının bedelini kadınlar yaşamlarıyla ödüyor. Sadece dün 4 kadın katledildi. Esas faillerin kadını koruyamayan devlet ve yargının olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“KADINLARA ROL BİÇMEKTEN VAZGEÇİN”

Saldırmaya devam eden erkek egemen sisteme seslenen Yılmaz, “Mevcut politikalarla kadın cinayetlerini cesaretlendirdiği, taciz ve tecavüz kültürünü yaygınlaştırdığını görüyoruz. İlk imzacısı olmakla övünen devlet neden İstanbul Sözleşmesini etkin uygulamıyor? Uygulamakla sorumlu olduğunuz sözleşmeden vazgeçerek kadınların yaşam güvencesini nasıl ortadan kaldırırsınız? Sayısal verilerle kadına yönelik şiddeti manipüle etmekten vazgeçin, “ aile düzeni” adı altında kadınlara rol biçmekten vazgeçin. Erkekleri kışkırtmaktan ve yanlarında durmaktan vazgeçin. Yılmadan ve bıkmadan yıllardır söylediğimizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

“DİRENİŞİMİZ UYKULARINIZI KAÇIRACAK”

Kadına yönelik şiddetin politik olduğunu ifade eden Yılmaz, “Bu şiddeti önlemenin en önemli yolu toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamın her alanında sağlanmasından geçer. Aylin’i, Selda’yı, Vesile’yi, Betül’ü ve tüm kadınları hedef alan şiddete teslim olmayacağız. Her türlü şiddete karşı, şiddetsiz bir dünyayı örmek ve katledilen kadınların hesabını sormak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü vazgeçmeyeceğiz. Evde, sokakta, fabrikada, AVM’de, okulda, yaşamın her alanında yaşamak ve yaşatmak için, bir kişi daha eksilmemek için, eşit ve özgür bir dünyayı kurmak için, haklarımız ve yaşamlarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizim isyanımız, kederimiz, direnişimiz, dayanışmamız uykularınızı kaçıracak” dedi.

KAYA: Açıklamaya CHP Kadın Kolları İl Başkanı Songül Kaya da katıldı