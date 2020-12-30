Kaza saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu Acısu mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Berkant Yetişen idaresindeki 27 D 1720 plakalı kamyon, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan kamyon yol kenarında bulunan bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, kazada yaralanan kamyon sürücüsü Berkant Yetişen'e ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürülen Berkant Yetişen tedavi altına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
30 Ara 2020 - 22:37- Asayiş Güncelleme: 30 Ara 2020 - 22:40
Hafif ticari araçla çarpışan kamyon devrildi: 1 yaralı
Kartepe'de TEM Otoyolunda hafif ticari araçla çarpışan kamyon bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü tedavi altına alındı.
# Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.