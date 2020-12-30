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30 Ara 2020 - 22:37- Asayiş G: 30 Ara 2020 - 22:40

Hafif ticari araçla çarpışan kamyon devrildi: 1 yaralı

Kartepe'de TEM Otoyolunda hafif ticari araçla çarpışan kamyon bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü tedavi altına alındı.
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Kaza saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu Acısu mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Berkant Yetişen idaresindeki 27 D 1720 plakalı kamyon, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan kamyon yol kenarında bulunan bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, kazada yaralanan kamyon sürücüsü Berkant Yetişen'e ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürülen Berkant Yetişen tedavi altına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# Kocaeli

30 Ara 2020 - 22:37 - Asayiş

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