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31 Ara 2020 - 16:57- Gündem G: 31 Ara 2020 - 17:00

Koronavirüs Kocaeli'de 3 can aldı
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Hatice Alpay vefat etti

İzmit Yenişehir Mahallesi Leyla Sokak No.1’de ikamet eden emeklisi Hüseyin Alpay’ın eşi, 6 çocuk annesi Hatice Alpay (74) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Köseköy Fatih Camiinden alınarak İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.

Nesime Şahin vefat etti

İzmit Alikahya Atatürk Mahallesinde ikamet eden esnaf Davut Şahin’in eşi, 4 çocuk annesi Nesime Şahin(42)Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.

Mustafa Kotbaş vefat etti

İzmit Alikahya Fatih Mahallesinde ikamet eden İşçi emeklisi, 6 çocuk babası Mustafa Kotbaş(74) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.

 

 

 
# çocuk, İzmit

31 Ara 2020 - 16:57 - Gündem

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