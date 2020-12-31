Kocaeli’de yeni yıla saatler kala vatandaşlar sokaklara akın etti. Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde caddeler insanlar ile dolup taştı. Sokaklarda vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı. Sokak, cadde ve marketlerin önü alışveriş yapan vatandaşlarla doldu. İş yerlerinin içinde kalabalık görüntüler ortaya çıkarken, sosyal mesafe adeta unutuldu.
31 Ara 2020 - 17:13- Gündem Güncelleme: 31 Ara 2020 - 17:17
Yılbaşına saatler kala endişelendiren görüntüler
Kocaeli’de yılbaşı gecesi öncesinde kuru yemişlerde uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe unutulurken, vatandaşlar tıka basa iş yerlerinde birbirleriyle yarıştı.
# Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kocaeli - Bizden birşey olmaz açık net!!!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.