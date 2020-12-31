Yılbaşına saatler kala endişelendiren görüntüler

Kocaeli’de yeni yıla saatler kala vatandaşlar sokaklara akın etti. Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde caddeler insanlar ile dolup taştı. Sokaklarda vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı. Sokak, cadde ve marketlerin önü alışveriş yapan vatandaşlarla doldu. İş yerlerinin içinde kalabalık görüntüler ortaya çıkarken, sosyal mesafe adeta unutuldu.