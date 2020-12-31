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31 Ara 2020 - 19:04- Gündem G: 31 Ara 2020 - 19:11

Çitil’den yılbaşı mesajı

Çitil Mobilya Yönetim kurulu Başkanı Şevket Çitil, yılbaşı mesajı yayınladı
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Çitil yaptığı açıklamada, “Hem ülkemiz hem de dünyamız için çok zor geçen bir yılı geride bırakıyoruz. 2020, hepimizin hafızasında olduğu gibi tarihte de unutulmayan bir sene olacak.
Ülkemiz için seller, depremler ve doğal afetlerle başlayan 2020’de, pandemi zaten zorda olan şartlarımızı kat be kat ağırlaştırdı. Hayata ve sevdiklerimize tutunmak için kendi normalimizin ötesini keşfetmek zorunda kaldık. Elbette zorlandık; ama ülkemizin içinden geçtiği ekonomik zorluklarla da birleşen bu dönemden hepimiz önemli şeyler de öğrendik. Bunların en başında ise, bu toprakların yakından tanıdığı, dayanışma ruhunun canlanması geldi. Her mahallenin büyük bir aile olduğunu, bir araya geldiğimizde aşılamaz zannedilen zorluklarla mücadelenin mümkün kılınabildiğini gördük. Komşumuza karşı sorumluluğumuz ve ortak değerlerimizin etrafında mücadele etme azmimiz, hayatımıza pusula oldu. 2021 yılınızı en içten dileklerimle kutlarım”
# aile

31 Ara 2020 - 19:04 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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