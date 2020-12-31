Çitil’den yılbaşı mesajı

Çitil yaptığı açıklamada, “Hem ülkemiz hem de dünyamız için çok zor geçen bir yılı geride bırakıyoruz. 2020, hepimizin hafızasında olduğu gibi tarihte de unutulmayan bir sene olacak.

Ülkemiz için seller, depremler ve doğal afetlerle başlayan 2020’de, pandemi zaten zorda olan şartlarımızı kat be kat ağırlaştırdı. Hayata ve sevdiklerimize tutunmak için kendi normalimizin ötesini keşfetmek zorunda kaldık. Elbette zorlandık; ama ülkemizin içinden geçtiği ekonomik zorluklarla da birleşen bu dönemden hepimiz önemli şeyler de öğrendik. Bunların en başında ise, bu toprakların yakından tanıdığı, dayanışma ruhunun canlanması geldi. Her mahallenin büyük bir aile olduğunu, bir araya geldiğimizde aşılamaz zannedilen zorluklarla mücadelenin mümkün kılınabildiğini gördük. Komşumuza karşı sorumluluğumuz ve ortak değerlerimizin etrafında mücadele etme azmimiz, hayatımıza pusula oldu. 2021 yılınızı en içten dileklerimle kutlarım”