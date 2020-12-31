Yılın son korona verileri açıklandı!

GSağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 31 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2 bin 219'u semptomatik olmak üzere toplam 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 239 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 881'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 208 bin 652'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 22 BİNİ GEÇTİ



Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 22 bin 21 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi. Toplam test sayısı 24 milyon 504 bin 567'ye, ağır hasta sayısı ise 3918'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ 4000'İN ALTINA İNDİ"



Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000'in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.