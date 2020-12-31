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31 Ara 2020 - 20:49- Asayiş G: 31 Ara 2020 - 21:15

Başkanın eşi ve annesi koronaya yenik düştü!

Gölcük Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Musa Mısırlıoğlu’nun eşi ve annesi yakalandıkları koronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Gölcük Şehitler Mahallesinde ikamet eden Gölcük Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Musa Mısırlıoğlunun eşi 4 çocuk annesi Melek Mısırlıoğlu 72 Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çevrelerinde çok sevilen ve geniş kesim tarafından tanınan Mısırlıoğlunun vefatı herkesi derinden üzdü. Cenazesi bugün Başiskele Bahçecik Mezarlığında toprağa verilirken Gölcük Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Musa Mısırlıoğlunun annesi Hanife Mısırlıoğlunun ise yaklaşık 10 gün önce Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
# çocuk, Gölcük

31 Ara 2020 - 20:49 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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