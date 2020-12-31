Alınan bilgiye göre Gölcük Şehitler Mahallesinde ikamet eden Gölcük Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Musa Mısırlıoğlunun eşi 4 çocuk annesi Melek Mısırlıoğlu 72 Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çevrelerinde çok sevilen ve geniş kesim tarafından tanınan Mısırlıoğlunun vefatı herkesi derinden üzdü. Cenazesi bugün Başiskele Bahçecik Mezarlığında toprağa verilirken Gölcük Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Musa Mısırlıoğlunun annesi Hanife Mısırlıoğlunun ise yaklaşık 10 gün önce Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
31 Ara 2020 - 20:49- Asayiş Güncelleme: 31 Ara 2020 - 21:15
Başkanın eşi ve annesi koronaya yenik düştü!
Gölcük Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Musa Mısırlıoğlu’nun eşi ve annesi yakalandıkları koronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirdi.
31 Ara 2020 - 20:49 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.