Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde bir iş yerine ait depoda yapılan aramada 19 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Ayrıca D-100 karayolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada 13 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirilirken 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
31 Ara 2020 - 20:54- Asayiş Güncelleme: 31 Ara 2020 - 20:55
Yılbaşında insanları zehirleyeceklerdi!
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebzede bulunan bir iş yerinde yapılan aramalarda 19 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken bir araçta yapılan aramalarda ise 13 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.