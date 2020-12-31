Yılbaşında insanları zehirleyeceklerdi!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde bir iş yerine ait depoda yapılan aramada 19 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Ayrıca D-100 karayolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada 13 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirilirken 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.