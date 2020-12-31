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31 Ara 2020 - 21:22- Gündem G: 31 Ara 2020 - 21:25

Türkiye genelinde 80 saatlik kısıtlama başladı

Türkiye genelinde uygulanan yılbaşını da kapsayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

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80 saat sürecek ve 4 Ocak pazartesi sabah 05.00’da son bulacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama süresince alkol satışı yapan bayiler hariç marketler ve ekmek fırınları açık olacak. Temel ihtiyaçların sağlanacağı market, manav ve bakkallar 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Kısıtlama boyunca restoranlar 10.00 - 24.00 saatleri arasında paket servise devam edecek. Topluca bir araya gelinecek ortamların engellenmesi üzerine emniyet güçleri teyakkuzda olacak.

31 Ara 2020 - 21:22 - Gündem

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