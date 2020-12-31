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31 Ara 2020 - 23:46- Gündem G: 31 Ara 2020 - 23:47

Vali Yavuz: “Sağlıklı  ve huzur dolu bir yıl diliyorum”

 2021’e saatler kala Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, görevleri başındaki polis ekiplerini yerinde denetleyerek yeni yıllarını kutladı. Kısa bir açıklama yapan Vali Yavuz, “Aziz milletimize sağlıklı  ve huzur dolu bir yıl diliyorum” dedi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Yeni yıla saatler kala Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit Albayı, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman ve İl Emniyet Müdür Yardımcılarıyla birlikte kontrol noktalarını gezdi. Kontrol noktalarında  görevli personelin yeni yılını kutlayan ve görevlerinde başarılar dileyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “2020 yılı Pandemi sebebiyle oldukça zor bir yıl oldu. Bu sorunları çözerek yarınlara umutla bakmak önemli ve  biz unu yapıyoruz. Bugün Pandemi sürecinde hükümetimizin almış olduğu tedbirler sayesinde dünyada en az ölümlerin yaşandığı, sağlık sistemi çökmeden bu süreci yürüttük. İyiyiz demek bizi geriye götürebilir o yüzden mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

KOCAELİ HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Kocaeli halkına bu dönemde tedbirlere uydukları için ve göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür eden Yavuz, “Kocaeli’de yaşayan insanlar için değil tüm Türkiye için bir şeyin altını çiziyorum. Bu şehir sanayi şehridir, bu şehir Türkiye’yi dünya ile yarıştıran bir şehirdir. Tüm dünyaya ihracat yapan firmalarımıza başarılar diliyorum. Tüm belediyelere parantez açarak bizimle bu dönemde işbirliği gerçekleştirdiler. Bu başarıda onların da emeği olduğunu hatırlatmak istiyorum. Dayanışma ruhu ile bugünlere geldik. Bunu daha ileriye taşıyabiliriz. Bu şehirde uyuşturucu veya benzer başka bir şey konuşmak istemiyoruz. Bu şehrin huzuruna kasteden kim varsa bulundukları deliklerde bulacağız. Aziz milletimize sağlıklı  ve huzur dolu bir yıl diliyorum” dedi.

"GÜVEN VE HUZUR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Kocaeli Valisinin ardından  konuşan Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu  “Kocaeli Polisi açısından fevkalede başarılı bir yıl oldu. Asayiş, kaçakçılık suçlarında üst düzey bir performans ortaya koyduk. 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 50 oranında bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Polisi ilgilendiren her açıdan 2020 yılı fevkalede  bir yıl olmuştur. Polisimiz 4 milyona yakın insana HES kodu sormuş ve tedbirler konusunda vatandaşlara ikaz etmiş gerekli yerde ceza kesmiştir. Bütün arkadaşlarım Kocaeli’ye sonuna kadar hizmet etmiştir. 2021’de de bütün personelimiz ile vatandaşımızın güven ve huzur ortamının devamı için çalışacağız”  dedi. Açıklamalar sonrasında Vali Yavuz ve beraberindekiler personele  başarılar dileyerek kontrol noktasından ayrıldı. 

# Kocaeli

31 Ara 2020 - 23:46 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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