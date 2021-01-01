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01 Oca 2021 - 00:42- Asayiş G: 01 Oca 2021 - 00:46

Yeni yıla görevleri başında girdiler

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve beraberindeki protokol üyeleri yeni yıla görevleri başında giren itfaiye, jandarma ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Jandarma uygulama noktasında durdurulan araçları kontrol eden Vali Yavuz, izinli olarak seyahat eden vatandaşlarla sohbet etti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı, İzmit İlçe Kaymakamı Şevket Cinbir ile birlikte sırası ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otogar Kavşağı İtfaiye Müfrezesini ziyaret etti. İtfaiye erleri ile kısa bir sohbet eden Yavuz ve beraberindeki protokol üyeleri, çalışanların yeni yılını kutladıktan sonra birlikte hatıra pozu verdi. Vali Yavuz ve protokol üyeleri daha sonra D-130 karayolu Çayırköy Kavşağında Jandarma Uygulama noktasını ziyaret etti. Burada alınan tedbirleri yerinde inceleyen Vali Yavuz, kontrol için durdurulan araçlardaki vatandaşların yeni yıllarını kutladı. Tedbirlerin önemini hatırlatan Yavuz, izin kağıtlarını kontrol ettiği vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi. Jandarma ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları araçları tek tek kontrol ettikten sonra araçlarda arama yaptı. Vali Yavuz ve beraberindeki protokol üyeleri son olarak yeni yıla görevleri başında giren 112 personellerini ziyaret etti. Otogar Kavşağı İzmit 6 Numaralı Acil Sağlık İstasyonunu ziyaret eden Vali Yavuz, burada görevleri başında bulunan sağlık personellerin yeni yılını kutladı.
# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir

01 Oca 2021 - 00:42 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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