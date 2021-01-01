Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, 2021 yılına girilmesine az bir zaman kala Kandıra Yolu üzerinde ki Jandarma ve Gölcük yolu üzerinde ki Polis noktasında görev yapan birimleri ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun da yer aldığı ziyaretlerde, görev yapan Jandarma ve Polis mensuplarının yeni yılını kutlayan Başkan Büyükakın, “Yeni yılın ülkemize ve şehrimize esenlikler, sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum. Halkımızın güvenliği için hizmet ediyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi. Ziyaretlerde Başkan Büyükakın'a, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve Jandarma Kıdemli Albay Ümit İlbayı'da eşlik etti.
01 Oca 2021 - 00:49- Gündem Güncelleme: 01 Oca 2021 - 00:51
Büyükakın, 2020’nin son anlarını emniyet mensuplarıyla geçirdi.
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, 2021 yılına girilmesine az bir zaman kala Kandıra Yolu...
# Kocaeli, Gölcük, Kandıra, Büyükşehir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.