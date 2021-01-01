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01 Oca 2021 - 00:49- Gündem G: 01 Oca 2021 - 00:51

Büyükakın, 2020’nin son anlarını emniyet mensuplarıyla geçirdi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, 2021 yılına girilmesine az bir zaman kala Kandıra Yolu...
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, 2021 yılına girilmesine az bir zaman kala Kandıra Yolu üzerinde ki Jandarma ve Gölcük yolu üzerinde ki Polis noktasında görev yapan birimleri ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun da yer aldığı ziyaretlerde, görev yapan Jandarma ve Polis mensuplarının yeni yılını kutlayan Başkan Büyükakın, “Yeni yılın ülkemize ve şehrimize esenlikler, sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum. Halkımızın güvenliği için hizmet ediyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi. Ziyaretlerde Başkan Büyükakın'a, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve Jandarma Kıdemli Albay Ümit İlbayı'da eşlik etti.
# Kocaeli, Gölcük, Kandıra, Büyükşehir

01 Oca 2021 - 00:49 - Gündem

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