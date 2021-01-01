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01 Oca 2021 - 09:57- Gündem G: 01 Oca 2021 - 10:02

Yeni yıla otel bahçesinde mısır patlatıp, kestane pişirerek girdiler

Kartepe'de butik bir otelde konaklayanlar koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence düzenlenmeyince yılbaşına otelin bahçesinde mısır patlatıp, kestane pişirerek girdi. 

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Kartepe Şirinsulhiye Mahallesi’nde bulunan butik bir otelin işletmecisi, müşterilerini  koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanda ateş başında ağırladı. Önceki yılların aksine müzik ve eğlencenin yasaklanması nedeniyle otelin bahçesinde ateş yakılırken, ateşin üzerinde mısır patlatılıp, kestane pişirildi.

‘BU SÜREÇTE ÇOK ZORLANDIK’

Otel işletmecisi Alex Şahin, amaçlarının pandemi kurallarına uygun bir yeni yıl eğlencesi yapmak olduğunu belirterek, “Biz ve bizim gibi otellerin tamamı bu süreçte çok zorlandı çünkü çok zor bir misyon üstlendik. Bu salgında hem insanları mutlu etmemiz, mutlu ederken de pandemi kurallarına uymamız gerekiyor. Bu da gerçekten biz oteller için çok güçtü. Özellikle bahçe alanımızı kullanmayı tercih ettik. Misafirlerimize açık alanda şömineler yaktık ve ikramlar sunduk” dedi.

‘HEM KURALLARA UYUYOR HEM DE GÜZEL VAKİT GEÇİRİYORUZ’

Sosyal mesafeli bir yılbaşı kutlaması tercih ettiklerini söyleyen otel müşterisi Barış Yurttaş, “Çok güzel bir konsept hem sosyal mesafe kurallarına uyuyor hem de güzel vakit geçirebiliyoruz. Geçmiş yıllarda çok gürültülü eğlenceler yaşamıştık. Bu sene bizim için de değişik ve farklı oldu” diye konuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin zor günler geçirdiğini ifade eden bir başka otel müşterisi Önsel Demirci ise “Hem sosyal mesafeye uyabileceğimiz hem de doğa ile iç içe olabileceğimiz bir ortamı burada yakaladık. Bu nedenle mutluyuz. Önceki yıllara göre çok farklı konsept ama mutlu bir yılbaşı geçiriyoruz.” dedi. 

# koronavirüs

01 Oca 2021 - 09:57 - Gündem

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