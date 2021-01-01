Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
01 Oca 2021 - 10:05- Gündem G: 01 Oca 2021 - 10:14

Büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiye 9884757 numaralı bilete isabet etti. Çeyrek bilete isabet eden ikramiye Manisa Akhisar'a gitti. İşte Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi...

mask

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi çekilişi saat 23.00'te başladı. Bu yıl, 100 milyon liralık büyük ikramiye "9884757" rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Bu yıl 563 milyon 400 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde toplam 13 kategoride çekiliş gerçekleşti. 100 milyon, 10 milyon, 1 milyon, 120 bin, 10 bin, 5 bin, bin, 500 TL, 400 TL, 300 TL, 200 TL, 100 TL (Amorti), 100 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi.

BÜYÜK İKRAMİYE AKHİSAR'A ÇIKTI

100 milyon liralık büyük ikramiye, Manisa Akhisar'dan satılan "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR

0 ve 5

10 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

3813252, 8216776

1 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

5529827, 3011373, 6215270, 8491366, 9927578, 6015846, 8209463, 7975438, 0878248, 1091609

120 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

9989608, 9226048, 9751643, 9986763, 7686590, 4482473, 633858, 5787953, 4714334, 2309341, 3312378, 9499197, 5367672, 3612599, 8628569, 1149804, 4308593, 1259479, 6354870, 5308813, 3447800, 4860396, 8248960, 6352764, 6505152, 0786427, 9074687, 4031812, 3043636, 9186926

100 BİN TL TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANDIRAN NUMARALAR

0884757, 1884757, 2884757, 3884757, 4884757, 5884757, 6884757, 7884757, 8884757, 9084757, 9184757, 9284757, 9384757, 9484757, 9584757, 9684757, 9784757, 9804757, 9814757, 9824757, 9834757, 9844757, 9854757, 9864757, 9874757, 9880757, 9881757, 9882757, 9883757, 9884057, 9884157, 9884257, 9884357, 9884457, 9884557, 9884657, 9884707, 9884717, 9884727, 9884737, 9884747, 9884750, 9884751, 9884752, 9884753, 9884754, 9884755, 9884756, 9884758, 9884759, 9884767, 9884777, 9884787, 9884797, 9884857, 9884957, 9885757, 9886757, 9887757, 9888757, 9889757, 9894757, 9984757

10 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0691011, 4001754, 5979616, 0512389, 1981937, 6087564, 5164794, 3014604, 8215939, 4743712, 9242476, 6460939, 0894591, 9973378, 9289810, 9899874, 0880807, 6441284, 5228109, 2915185, 6692569, 4399558, 5851982, 9861669, 9267039, 0928162, 0106598, 3402648, 8686639, 7722537, 6343481, 0982520, 5142621, 8824549, 1817607, 5885277, 8856005, 4938985, 9135344, 6552587, 1376436, 0337447, 9333522, 3718191, 7481420, 8853344, 1493282, 4342372, 2756377, 7861988, 1860949, 4701534, 5610241, 1003303, 4217450, 2692740, 1750484, 0869903, 2729157, 2638064, 5340214, 8749220, 8806311, 2275828, 2325717, 1460987, 3630314, 6202321, 8750392, 2955066, 6969682, 0206075, 5599555, 0553050, 1158652, 8211932, 7393495, 1065184, 9308903, 5393884, 0979843, 3930517, 0929389, 0290712, 5085054, 7092858, 0929604, 7137156, 5323128, 8970760, 6064002, 1146786, 6556644, 7028178, 4326654, 6024890, 8777482, 7758994, 2238384, 9405513

5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

4814109, 5014089, 5024733, 5033310, 5036755, 5039054, 5134027, 5142877, 5269349, 5273667, 5343144, 5353755, 5366274, 5547646, 5573827, 5578986, 5588952, 5608858, 5637318, 5676786, 5736042, 5886160, 6043516, 6062663, 6113186, 6134714, 6141864, 6163466, 6192272, 6270583, 6294100, 6307073, 6441164, 6473045, 6598220, 6604382, 6614112, 6712418, 6715992, 6721769, 6773340, 6784022, 6862196, 6868570, 6875330, 6983267, 7021036, 7228475, 7250758, 7278627, 7317131, 7323640, 7365671, 7513568, 7552536, 7590540, 7598453, 7668484, 7689234, 7734711, 7778084, 7840515, 7941287, 8029979, 8030054, 8071834, 8136777, 8143449, 8185373, 8208946, 8225238, 8262645, 8300282, 8320190, 8403758, 8410699, 8420720, 8435398, 8470330, 8496208, 8600455, 8662322, 8762695, 8771885, 8847732, 8869260, 8883834, 8918929, 8933727, 8951308, 8992925, 9008270, 9032377, 9038629, 9114544, 9263321, 9311213, 9451737, 9464593, 9466949, 9502125, 9515979, 9547332, 9709801, 9779237, 9827433, 9880133, 9923625, 9943868, 9974242, 0054528, 0088099, 0114162, 0120602, 0147175, 0284497, 0354575, 0446093, 0450018, 0496527, 0520879, 0543397, 0576041, 0578848, 0590937, 0713871, 0714901, 0784503, 0786936, 1014552, 1026503, 1043593, 1063841, 1157117, 1345919, 1359249, 1459687, 1547575, 1584130, 1598362, 1677398, 1729822, 1775967, 1807011, 1824840, 1833479, 1873881, 1874973, 1880874, 1965783, 2007565, 2065509, 2113463, 2148445, 2173621, 2188790, 2240019, 2241904, 2306574, 2416124, 2430848, 2435156, 2469477, 2533602, 2564400, 2655324, 2672133, 2673558, 2904023, 2905146, 3044607, 3141336, 3147669, 3210518, 3287408, 3293200, 3486359, 3525852, 3526591, 3591595, 3599221, 3607765, 3682048, 3765126, 3771577, 3774787, 3935614, 4000983, 4205629, 4360705, 4402282, 4403852, 4486106, 4486419, 4500020, 4514241, 4522393, 4574408, 4612249, 4680712,

1000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

600441, 736045, 508165, 429243, 281423, 933292, 755108, 626697, 360342, 732905, 669806, 319089, 229224, 040894, 525564, 652650, 929892, 895819, 576722, 664926, 847644, 388132, 887131, 108025, 746568, 228809, 965544, 890931, 589317, 731237, 045896, 688303, 347566, 202393, 539527, 359666, 714713, 160028, 465230, 818987, 898782, 893149, 582793, 482870, 914575, 603374, 347303, 167077, 292871, 242464

500 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

69309, 65502, 27311, 47958, 16503, 75337, 09465, 06929, 26949, 96919, 10918, 97712, 44625, 51582, 37080, 60027, 09242, 15723, 68444, 50586, 77732, 53677, 82704, 17588, 90288, 20711, 46431, 17418, 97403, 88532, 13377, 11454, 98213, 87178, 47756, 60590, 54861, 01797, 37385, 26970, 06459, 77548, 33017, 19396, 24786, 22053, 66704, 14037, 33054, 32251, 23872, 46782, 56628, 05402, 30258, 90869, 68122, 90007, 58050, 81422, 88436, 53507, 80273, 89558, 19183, 37636, 44294, 35096, 18520, 64549, 08730, 96552, 10439, 22279, 51192, 67035, 12050, 43409, 31427, 40151, 82740, 03790, 57820, 60112, 31374, 56087, 56219, 74490, 10344, 37583, 08443, 48823, 10051, 50957, 92529, 68666, 72853, 02249, 62290, 51607

400 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

7691, 6411, 7280, 7112, 6634, 4187, 4334, 6264, 0885, 4486, 3561, 5978, 5906, 0345, 0988, 9324, 5445, 7743, 7305, 8108, 3468, 1437, 2111, 2295, 0154, 3902, 1825, 6674, 9751, 0867, 1340, 4082, 7201, 8994, 4175, 8929, 3417, 6820, 2786, 8253

300 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

551, 722, 530, 081, 171, 018, 193, 371, 544, 515, 512, 274, 348, 719, 505, 526, 021, 231, 701, 941

200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

87, 24, 21, 79, 05, 10, 31

01 Oca 2021 - 10:05 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükakın, 2020’nin son anlarını emniyet mensuplarıyla geçirdi. mask
Büyükakın, 2020’nin son anlarını emniyet mensuplarıyla geçirdi.
Çitil’den yılbaşı mesajı mask
Çitil’den yılbaşı mesajı
TMMOB’lu kadınlar: Öldürülen tüm kadınlar isyanımızdır! mask
TMMOB’lu kadınlar: Öldürülen tüm kadınlar isyanımızdır!
Yangında can veren 4 yaşındaki Çağatay son yolculuğuna uğurlandı mask
Yangında can veren 4 yaşındaki Çağatay son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Söğüt’ten yeni yıl mesajı mask
Başkan Söğüt’ten yeni yıl mesajı
Ünlü yönetmen 2020 yılını film haline getirecek mask
Ünlü yönetmen 2020 yılını film haline getirecek
Anket Yılbaşında uyggulanacak yasakları yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
2021'de felaket yılı olacak gibi! Sibirya soğukları geliyor! mask
2021'de felaket yılı olacak gibi! Sibirya soğukları geliyor!
Esnafın suyu elinde kaldı mask
Esnafın suyu elinde kaldı
Takozlar kayınca tonlarca ağırlıktaki kamyonetin altına kaldı mask
Takozlar kayınca tonlarca ağırlıktaki kamyonetin altına kaldı
Yasağa denk gelen Cuma Namazı kılınacak mı? Müftü açıkladı! mask
Yasağa denk gelen Cuma Namazı kılınacak mı? Müftü açıkladı!
Kamyonun altında kalan işçi böyle can verdi! mask
Kamyonun altında kalan işçi böyle can verdi!
Feci yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti mask
Feci yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

GALERİ

Alkollü yakalanınca, “Babam koronavirüsten öldü” dedi mask
Alkollü yakalanınca, “Babam koronavirüsten öldü” dedi
Kocaeli'de eski yıllardan eser yoktu mask
Kocaeli'de eski yıllardan eser yoktu
Yeni yıla saatler kala Kocaeli sokakları sessizliğe büründü mask
Yeni yıla saatler kala Kocaeli sokakları sessizliğe büründü
Yaşlı çiftin ısınmak için klimasını açtıkları araç alev alev yandı mask
Yaşlı çiftin ısınmak için klimasını açtıkları araç alev alev yandı
Tartıştığı husumetlisini silahla vurdu mask
Tartıştığı husumetlisini silahla vurdu
Trafik ışıklarında duran tıra arkadan çarptı mask
Trafik ışıklarında duran tıra arkadan çarptı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL