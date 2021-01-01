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01 Oca 2021 - 10:18- Asayiş G: 01 Oca 2021 - 10:25

Sosyal medyadan paylaştılar, polis like yerine ceza kesti

Koronavirüsü tedbirlerini hiçe sayarak rezidans dairesinde dansözlü eğlence düzenleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan 11 kişiye, toplam 34 bin 650 TL ceza kesildi.
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Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesindeki lüks rezidansın dairesinde bir araya gelen 11 kişi, corona tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen dansözlü eğlence düzenledi. Alkol alan grup, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan dans etti. Dairenin balkon ve salonunda eğlenip corona tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yapıp, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

34 BİN 650TL CEZA

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine adresi tespit edip, daireye baskın yaptı. Dairede bulunan 11 kişiye, korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 şer TL’den toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.
# maske

01 Oca 2021 - 10:18 - Asayiş

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