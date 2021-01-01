Sosyal medyadan paylaştılar, polis like yerine ceza kesti

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesindeki lüks rezidansın dairesinde bir araya gelen 11 kişi, corona tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen dansözlü eğlence düzenledi. Alkol alan grup, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan dans etti. Dairenin balkon ve salonunda eğlenip corona tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yapıp, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
34 BİN 650TL CEZA
Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine adresi tespit edip, daireye baskın yaptı. Dairede bulunan 11 kişiye, korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 şer TL’den toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.