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01 Oca 2021 - 10:25- Gündem G: 01 Oca 2021 - 10:32

Alman imparatoru için üç haftada hazırlanan köşk, 126 yıldır görkemini koruyor

Kocaeli’de Alman İmparatoru Kaiser 2. Wilhelm'in Hereke ziyaretinde konaklaması için 1894 yılında sarayın marangozları tarafından 3 haftada hazırlanan ‘Kaiser Wilhelm Köşkü’, 126 yıldır ihtişamını koruyor. İçinde yıllardır görkemini muhafaza eden değerli eşyaların yer aldığı köşk, deniz manzarasıyla da dikkatleri üzerine topluyor.
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Körfez’ebağlı Hereke bölgesinde 1843 yılında kurulan Hereke Fabrikası, yeni yapılan sarayların döşemelik ve perdelik ihtiyacını karşılamak üzere Hereke Fabrika-i Hümayunu adıyla 1845’de üretime geçti. Hereke Fabrikası, kuruluşundan yakla­şık yarım asır sonra, yüz adet yeni tezgahla halı üretimine başladı. 34. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in himayesinde üretimine devam eden fabrika, uluslararası ödüllere de layık görüldü. Ünü Avrupa'ya yayılan Hereke Fabrika-ı Hümayunu görmek isteyen yabancı misafirler için ise bir köşk inşa edildi.


ÜÇ HAFTADA HAZIRLANAN KÖŞK, ALMAN İMPARATORUNU AĞIRLADI

1894 yılında Yıldız Sarayı marangoz atölyelerinde üç haftada hazırlanan ve bir günde bugünkü yerine konulan köşk, Alman İmparatoru Kaiser 2. Wilhelm ve eşi Augusta Victoria’yı ağırladı. İsmini, Kaiser 2. Wilhelm’dan alan ihtişamlı köşk, tekne yapımı tekniği ile metal çivi kullanılmadan ahşap konstrüksiyonla oluşturuldu. Köşkün deniz ve kara tarafına ise birçok kapı konuldu. Dışta ve ortada hafif eğimli bir çatı ile iki yandaki kubbeleriyle simetrik bir kuruluşa sahip olan köşk, içte de giriş mekanı, salon ve oda olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Ara geçişlerin çift kanatlı kapılar ile sağlandığı köşkte, Hereke dokuması halılar ile ipekli döşemelik ve perdelikler kullanıldı. Hususi bir trenle Hereke’ye gelen Alman imparator ve eşi, ilk olarak Hereke Fabrika-ı Hümayunu ziyaret ederek, daha sonra köşke geçti. Gördükleri misafirperverlikten memnun kalan imparator ve imparatoriçe, Hereke’de 6 saat kaldıktan sonra deniz yoluyla İstanbul’a döndü.


KÖŞKTE, YILLARDIR RENKLERİNİ KORUYAN DEĞERLİ EŞYALAR YER ALIYOR


Altın varak ve renkli kalem süsleriyle bezeli duvarların ve tavanların yer aldığı Kaiser 2. Wilhelm Köşkü, misafirleri adeta büyülüyor. Köşkün dekorasyonunda Avrupa ülkelerinden gelen çok değerli eşyalar yer alıyor. Yıllardır renklerini ve güzelliğini koruyan değerli eşyaların arasında piyano, Hereke halı ile perdesi, çini soba, vazolar ve yapımına emek sarf edilen yemek masası ve sandalye takımları bulunuyor. Aynı zamanda köşk, deniz manzarası ile de dikkatleri üzerine topluyor.  Kocaeli ve Türkiye için önem taşıyan köşk, Milli Saraylar personelleri tarafından düzenli olarak kontrol edilerek, güvenliği sağlanıyor.


"KÖŞK HEREKE'YE DEĞER KAZANDIRIYOR"


İlçenin ve Hereke’nin önemine değinen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Fabrika-ı Hümayun’un Hereke’nin değerine değer kattığını kaydetti. Fabrikada 1870’li yıllarda kumaştan halıya geçiş yapılarak, ipekli halı dokunmaya başlandığını ifade eden Söğüt, şu ifadeleri kullandı:"İpekli halı dokumanın ünü, Avrupa’ya kadar gidiyor. Fabrika, ipekli doku ve halı anlamında ödüller alıyor. Avrupa’da çeşitli dereceler kazanıyor. Dolayısıyla Hereke Halısı bir marka haline geliyor. Bununla birlikte Almanya İmparatoru Kaiser 2. Wilhelm bu fabrikayı ziyaret etmek, ipekli halıyı yerinde görmek istiyor. Ziyaretleri sultan 2. Abdülhamid döneminde gerçekleşti. Sultan 2. Abdülhamid, kendisini ağırlamak için Yıldız Sarayında köşkün imalatını parçalar halinde yaptırdı. Gemilerle birlikte getirip çivisiz şekilde montajı yaparak, tarihi yapıyı bölgemize kazandırdı. İmparator ve eşi burada ağırlandı. Daha sonra Fabrika-ı Hümayun’una ziyaret gerçekleştirdiler. Bu güzel yapı Hereke’ye de değer kazandırıyor"



# Kocaeli, İstanbul, Körfez

01 Oca 2021 - 10:25 - Gündem

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