Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
01 Oca 2021 - 13:12- Asayiş G: 01 Oca 2021 - 13:15

Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı!

Darıca'daıslak yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarparak yaralandı.

mask

Olay, Darıca Nenehatun Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan A. idaresindeki 34 UU 6048 plakalı Renault marka otomobil, yağışla birlikte oluşan ıslak zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerindeki akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı. Kazada sürücü Serkan A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı sürücü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, akaryakıt istasyonunun fiyat panosu hasar gördü.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

# eğitim, yardım

01 Oca 2021 - 13:12 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Sedat Er - Kazayı yapan kardeşimize Allah(cc) acil şifalar versin,inşaAllah bir an evvel sağlığına kavuşur.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ocak 14:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü mask
TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı mask
Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı
Kurallara uymayan 303 şahsa ceza mask
Kurallara uymayan 303 şahsa ceza
2 yaşındaki çocuk annesini balkonda mahsur bıraktı mask
2 yaşındaki çocuk annesini balkonda mahsur bıraktı
TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü mask
TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Uyuşturucuyla yakalandı “Annem istedi” dedi mask
Uyuşturucuyla yakalandı “Annem istedi” dedi
Anket Yılbaşında uyggulanacak yasakları yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
2021'de felaket yılı olacak gibi! Sibirya soğukları geliyor! mask
2021'de felaket yılı olacak gibi! Sibirya soğukları geliyor!
Esnafın suyu elinde kaldı mask
Esnafın suyu elinde kaldı
Takozlar kayınca tonlarca ağırlıktaki kamyonetin altına kaldı mask
Takozlar kayınca tonlarca ağırlıktaki kamyonetin altına kaldı
Yasağa denk gelen Cuma Namazı kılınacak mı? Müftü açıkladı! mask
Yasağa denk gelen Cuma Namazı kılınacak mı? Müftü açıkladı!
Kamyonun altında kalan işçi böyle can verdi! mask
Kamyonun altında kalan işçi böyle can verdi!
Feci yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti mask
Feci yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

GALERİ

Uzun süredir beklenen yağmur yeni yılın ilk sabahında yağdı mask
Uzun süredir beklenen yağmur yeni yılın ilk sabahında yağdı
Alkollü yakalanınca, “Babam koronavirüsten öldü” dedi mask
Alkollü yakalanınca, “Babam koronavirüsten öldü” dedi
Kocaeli'de eski yıllardan eser yoktu mask
Kocaeli'de eski yıllardan eser yoktu
Yeni yıla saatler kala Kocaeli sokakları sessizliğe büründü mask
Yeni yıla saatler kala Kocaeli sokakları sessizliğe büründü
Yaşlı çiftin ısınmak için klimasını açtıkları araç alev alev yandı mask
Yaşlı çiftin ısınmak için klimasını açtıkları araç alev alev yandı
Tartıştığı husumetlisini silahla vurdu mask
Tartıştığı husumetlisini silahla vurdu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL