Seka Tünel üstünde çalışma  

Yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına tüm hızı ile devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol kenarlarındaki yeşil alanların da bakım ve onarımını yapıyor. Bu doğrultuda İzmit SEKA Tüneli üzerinde bulunan yeşil alanda, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.
VERNİK VE BOYA İŞLERİ YAPILIYOR
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalar kapsamında kentsel donatıların zımpara temizliğini ve ahşap kısımların vernik işlerini yapıyor. Beton kısımların da boyamaları yapılırken güneş kesen pergolelerin ahşapları değiştiriliyor.
HAVALANDIRMA BACALARI ONARILIYOR
Bakım çalışmalarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tünel üzerindeki havalandırma bacalarının üzerinde bulunan granit ve mermerlerin de onarımını yapıyor. Çalışmalar kapsamında kırılan ve zarar gören kısımlar onarılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.