Yeni yıla grevdeki işçiler ile girdiler

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Örgütü, Baldur işçileriyle yeni yıla merhaba dedi. Birleşik Metal-İş üyesi işçilerle grev alanında buluşan EMEP üyeleri, yeni yılı işçilerle beraber karşıladı. EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, "Grevinizde bir haftayla birlikte 2020'yi de geride bırakıyorsunuz. Greve çıktığınız günden beri patronun sizi bölmek ve dağıtmak üzere hamleleri bitmiyor. Bu konuda çok yaratıcılar. Bu yaratıcılıklarını toplu sözleşme döneminde işçiler ve onların sendikalarıyla müzakere etmeye harcasalardı bu süreç yaşanmayacaktı. Görüyoruz ki bütün hamleleri işçileri bölmek üzerine. En son gönderdikleri mesaj ile de işçiler ve sendikaları arasında bir ayrım yaratmak istediklerini gördük" dedi.

"KAYBEDERSEK İŞÇİ SINIFI KAYBEDECEK"

Birleşik Metal-İş Gebze 2 No'lu Şube Başkanı Necmettin Aydın, iktidarın baskılandırdığı bir dönemde kazanımla çıkmanın önemine değindi. Emek Partisi'ne teşekkür eden Aydın, "Bir Avrupa firmasının Türkiye'deki çalışanlarına anayasal hakkını kullandırmaması, içeride yapılan haksızlıklara ses çıkarmasını için neler yaptığını hep beraber gördük. İşverenin katı tutumu, grev oylaması istemesi, grev kırıcılığına teşebbüs etmesi gibi hak gasplarına karşı mücadele ettiğimiz biliniyor. Grevimizi sürdürürken sadece Baldur işçileri ile değil sınıf dostlarımızla, siyasi partilerle, sendikalarla, derneklerle bunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Eğer burada kazanırsak işçi sınıfı kazanacak, eğer burada kaybedersek işçi sınıfı kaybedecek" dedi.