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01 Oca 2021 - 13:24- Gündem G: 01 Oca 2021 - 13:30

Tahir Büyükakın en başarılı dördüncü başkan seçildi!

Sonar Araştırma şirketi yeni yıla girmeden büyükşehirlerde gerçekleştirilmiş en geniş kapsamlı yerel yönetim performans araştırmasını yayınlandı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu en başarılı başkan olurken, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ikinci sırada yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın dördüncü sırada yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ilk 5'e giremedi. 1 Kasım - 27 Aralık tarihinde yapılan ankette vatandaşlara "Yaşadığınız şehirdeki belediye başkanı başarılı mı?" sorusu soruldu. 20 büyükşehrin 7 tanesinde yüz yüze 13'ünde ise telefonla yapılan ankette ilk 10 belirlendi. Anket sonuçlarına göre yüzde 56.4 oy ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu en başarılı başkan seçildi.

İKİNCİ SIRADA MEHMET SEKMEN VAR

Listenin ikinci sırasında yüzde 56.1 oy oranıyla AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yer aldı.

TAHİR BÜYÜKAKIN DÖRDÜNCÜ SIRADA GELDİ

İzmir'in CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yüzde 55.6 ile üçüncü sırada. Dördüncü sırada da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın var. Akın'ın oy oranı ise yüzde 54.7. Beşinci sırada ise Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen var. Eskişehirlilerin yüzde 53.8'i Erşen'in icraatlarından memnun olduklarını söyledi.

MANSUR YAVAŞ İLK 5'E GİREMEDİ

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kendisine ilk beş içinde yer bulamadı. Yüzde 52,5 oy alan Yavaş altıncı sırada yer aldı.

# Kocaeli, Büyükşehir, İstanbul

01 Oca 2021 - 13:24 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
04

İzmi̇tli̇ - BAŞARILI ENSARA PEMBE KÖŞKÜ VERMEDE BAŞARILI.İLK SEÇİMDE HESABINI SORACAZ.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Ocak 14:10
01

Mustang - Kim neye gore secti merak ediyorum secimler biteleli kac dene oldu ne bir mega proje ne kocaeliye vizyon katacak bir sey gormedik kocaeli hurfa sehir ici otobuslerinden daha kurtulamadi neye gore basirili baskan secmisler bunu secse secse ensarcilar secmictir

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Ocak 13:50
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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