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01 Oca 2021 - 13:35- Gündem G: 01 Oca 2021 - 13:37

İzmit Belediyesi, yazıcıları kiralamak yerine satın alarak tasarruf etti

Üretim ve tasarrufu öncelik olarak belirleyen İzmit Belediyesi, kiralık printerlar yerine bünyesine kazandırdığı 55 adet A3 ve A4 yeni nesil printerlar ile maliyet ve kağıttan büyük tasarruf edecek

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Göreve geldiği günden itibaren, önceki dönemlerde yapılan kiralama ihaleleri yerine, satın alma yoluna giderek belediyenin milyonlarca lira tasarruf etmesini sağlayan Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesindeki kiralık yazıcı dönemini de sona erdirdi. Bir bölümü Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınan 55 adet yeni nesil çok fonksiyonlu A3 ve A4 printerlar, İzmit Belediyesi envanterine katıldı.

KAĞITTAN BÜYÜK TASARRUF ELDE EDİLECEK

Şifreleme özelliği bulunan yeni nesil yazıcılar ile, hangi cihazdan ne kadar gönderi yapıldığı takip edilerek, gereksiz çıktı ile kağıt israfının önüne geçilecek. 15 adet A3 ve 40 adet A4 olmak üzere 55 adet satın alınan yeni yazıcılar hem renkli hem de siyah beyaz çıktı alıyor. Yeni satın alınan yazıcıların çok fonksiyonlu olması sebebiyle A3 yazıcıların sayısını da düşüren İzmit Belediyesi, her anlamda tasarruf elde ediyor.


KİRALIK YAZICILARIN MALİYETİNDEN KURTULDU

Kiralama usulü ile kullandığı eski yazıcılar yerine yeni nesil yazıcıları satın alan İzmit Belediyesi, daha az yazıcı ile daha çok iş yapabilecek. Değişen döviz şartları nedeniyle yüksek maliyetlere tekabül eden yazıcılar yerine, Devlet Malzeme Ofisi’ni de değerlendirerek yeni nesil çok fonksiyonlu printerlar satın alan İzmit Belediyesi, halkın parasına ve milli servete sahip çıkmaya devam ediyor.

# İzmit

01 Oca 2021 - 13:35 - Gündem

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