Böke; “Bir Kocaeli’nin sorunu değil, bugünün Türkiye gerçeği”

CHP Darıca İlçe Başkanlığının düzenlediği panele katılan CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’ye ilçe başkanı Gökhan Aktaş, 48 saatlik su kesintisini sordu. Bu soru üzerine canlı yayına katılan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan bu soruda araya girerek ironi yaparak, “Üzücü keşke genel merkeze aktarmasak içimizde tartışsaydık. Bu çok ayıp bir şey” dedi.

BUNU BEN AÇIKLAMADAN DOLAYI UTANIYORUM

“Gökhan Başkan. Ben sanayinin geliştiğini söyledim. Kocaeli’yi biraz övmeye çalıştım. Keşke Kocaeli’nin ayıbını Genel Merkeze aktarmasaydın. Kocaeli gibi bir yerde 48 saat su kesintisi. İki gün sular akmayacak. Keşke genel merkeze aktarmasaydın. Bunu ben açıklamaktan dolayı utanıyorum. Bu çok ayıp bir şey. İnsanların evde olduğu bir dönemde 48 saat su yok. Bunun üzerine ilçe başkanı Gökhan Aktaş, “Bunu genel merkeze şikayet etmiyorum tüm Türkiye’ye şikayet ediyorum” dedi.

HİÇ YAŞANMAMASI GEREKEN BİR DURUM

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’ye ise “Bu sorunu sadece Kocaeli’nin değil Türkiye’nin sorunu olarak görüyorum. Bu düzeni değiştireceğiz diyelim. Hiç kimsenin susuz kalmadığı bir Türkiye iddiası ortaya koyuyoruz. En temel ihtiyaçların hak olduğu için karşılanabildiği bir Türkiye. Bugün yaşanan ağır pandemi koşullarında hiç yaşanmaması gereken bir sorun. Bunu sadece Kocaeli sorunu olarak değil, bugünün Türkiye gerçeği nedenlerinden bir tanesi. Bilgilendirme için teşekkür ederim. Bu düzeni değiştirmemiz gereken nedenlerden biri.” ifadelerini kullandı.