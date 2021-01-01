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01 Oca 2021 - 14:51- Siyaset G: 01 Oca 2021 - 14:57

Büyükakın, AKP'liler arasında ikinci sırada!

Sonar Araştırma şirketi yeni yıla girmeden büyükşehirlerde gerçekleştirilmiş en geniş kapsamlı yerel yönetim performans araştırmasını yayınlandı.

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Yerel Yönetim Performans Araştırması’nda AKP'li Büyükşehir Belediyeleri arasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yüzde 56,1 ile birinci oldu. Ankette  Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ikinci ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de üçüncü oldu.

İKİNCİ SIRADA YER ALDI


1 Kasım - 27 Aralık tarihinde yapılan ankette vatandaşlara “Genel olarak düşündüğünüzde Büyükşehir Belediye Başkanınız sizce başarılı mıdır, başarısız mıdır?” sorusu yöneltildi. Yapılan ankette yüzde 56,1 oy alan Başkan Sekmen, metropol şehirleri yöneten başkanları bile geride bıraktı. Büyükakın ise yüzde 54, 7 ile ikinci sırada yer aldı. 
# Kocaeli, Büyükşehir, AKP

01 Oca 2021 - 14:51 - Siyaset

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