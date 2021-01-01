Büyükakın, AKP'liler arasında ikinci sırada!

Yerel Yönetim Performans Araştırması’nda AKP'li Büyükşehir Belediyeleri arasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yüzde 56,1 ile birinci oldu. Ankette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ikinci ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de üçüncü oldu.
İKİNCİ SIRADA YER ALDI
1 Kasım - 27 Aralık tarihinde yapılan ankette vatandaşlara “Genel olarak düşündüğünüzde Büyükşehir Belediye Başkanınız sizce başarılı mıdır, başarısız mıdır?” sorusu yöneltildi. Yapılan ankette yüzde 56,1 oy alan Başkan Sekmen, metropol şehirleri yöneten başkanları bile geride bıraktı. Büyükakın ise yüzde 54, 7 ile ikinci sırada yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.