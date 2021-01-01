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01 Oca 2021 - 16:48- Asayiş G: 01 Oca 2021 - 16:49

Yılın ilk gününde koronadan 3 kişi öldü!

Tüm yurtta etkisi devam eden koronavirüs 2021'de de can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle Kocaeli'de 3 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Elmas Yıldırım vefat etti

Körfez Kuzey Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Fikri Yıldırım’ın eşi Elmas Yıldırım (88) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Elmas Yıldırım’ın cenazesi Gümüşhane Avşarbeyli Köyünde toprağa verildi.

Nazmi Sapmaz vefat etti

İzmit Kozluk Mahallesinde ikamet eden Seka emeklisi Nazmi Sapmaz (69) tedavi gördüğü hastanede Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Nazmi Sapmaz’ın cenazesi Kandıra Hediyeli Mezarlığında toprağa verildi.

Nazire Kayabay vefat etti

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinde ikamet eden boyacı merhum Selahattin Kayabay’ın eşi Nazire Kayabay (69) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Nazire Kayabay’ın cenazesi Orhaniye Mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk, Kandıra, İzmit, Körfez

01 Oca 2021 - 16:48 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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