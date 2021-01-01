Yılın ilk gününde koronadan 3 kişi öldü!

Elmas Yıldırım vefat etti
Körfez Kuzey Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Fikri Yıldırım’ın eşi Elmas Yıldırım (88) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Elmas Yıldırım’ın cenazesi Gümüşhane Avşarbeyli Köyünde toprağa verildi.
Nazmi Sapmaz vefat etti
İzmit Kozluk Mahallesinde ikamet eden Seka emeklisi Nazmi Sapmaz (69) tedavi gördüğü hastanede Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Nazmi Sapmaz’ın cenazesi Kandıra Hediyeli Mezarlığında toprağa verildi.
Nazire Kayabay vefat etti
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinde ikamet eden boyacı merhum Selahattin Kayabay’ın eşi Nazire Kayabay (69) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Nazire Kayabay’ın cenazesi Orhaniye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.