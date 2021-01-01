Herkes evdeydi onlar virüs yaymanın peşinde!

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 31 Aralık günü yapılan kontrollerde bin 112 iş yeri denetlenirken 16 bin 605 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 4 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 113 kişiye, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 39 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 95 şahsa, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 2 iş yerine ve sosyal mesafe kuralına uymayan 3 şahsa olmak üzere toplam 256 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 50 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 501 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 184 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 685 araç kontrol edildi.