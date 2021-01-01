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01 Oca 2021 - 16:55- Siyaset G: 01 Oca 2021 - 16:59

"Yandaş müteahhitlere zam paketi"

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, köprülere yapılan zamları eleştirdi. Tarhan, “AKP ve yandaş müteahhitlerinden yeni yılda zam paketi” diyerek eleştirdi.

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Yap-İşlet Devlet projeleri arasında yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü ücretlerine de zam geldi. Buna göre Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücreti otomobiller için yüzde 25 oranında artışla 117,90 liradan 147,50 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti de 21.90 liradan 27,50 liraya yükseltildi.

"YANDAŞ MÜTEAHHİTLERE ZAM PAKETİ"

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, köprülere yapılan zamları eleştirdi. Tarhan, “ AKP ve yandaş müteahhitlerinden yeni yılda ZAM paketi. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine %25 ZAM! Bir otomobilin geçiş ücreti; -15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 10,50 TL'den 13,25 TL'ye Osmangazi Köprüsü'nde 117,90 TL'den 147,50 TL'ye yükseldi” ifadelerini kullandı.
# Kocaeli, AKP

01 Oca 2021 - 16:55 - Siyaset

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