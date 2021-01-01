Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
01 Oca 2021 - 19:00- Spor G: 01 Oca 2021 - 19:04

Futbolseverlere müjde! Seyircili maçlar için tarih verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'de 16 Mayıs itibariyle ligleri tamamlamak istediklerini belirterek, "Pandemi şartları uygun olursa, mart ayından sonra ana hedefimiz liglerimize seyircili olarak devam etmek olacak" dedi.
mask

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Misli.com 2. Lig Kırımızı Grup ekiplerinden Bodrumspor'u ziyaret etti. Takımın idmanını izleyen ve futbolcular ile teknik ekibin yeni yılını kutlayan Nihat Özdemir'in ziyaretine, Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras ile Bodrumspor yatırımcılarından iş adamı Fikret Öztürk de katıldı.

"MART AYINDAN SONRA SEYİRCİLİ DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Özdemir, pandemi şartlarının uygun olması halinde seyircilere kavuşmayı planladıklarını belirterek, "İnşallah gelecek aşılarla, bu pandemi olayını geride bırakacağımız yıl olur. Pandemiyi geride bırakırsak ana hedefimiz olan taraftarlarımızı tribünlerde görmek istiyoruz. Çünkü tribünlerde seyirci olmadığı zaman maçlar güzelliğine kavuşamıyor. Oyuncular motive olmuyor. Hakemlerin bile seyircisiz maç oynamaktan dolayı sıkıntıları var. Pandemi şartları uygun olursa mart ayından sonra bizim ana hedefimiz liglerimize seyircili olarak devam etmek olacak" diye konuştu.

"YAYINCI KURULUŞTAN ÖDEMELER ALINDI"

Yayıncı kuruluştan ödemelerin alındığını müjdeleyen Başkan Özdemir, "Yayıncı kuruluş Türk futboluna büyük destekler verdi. Bu sene 4. sözleşme dönemimizi yaşıyoruz. 2021-2022'de de son sözleşme yılımız olacak. beIN Sports Türk futboluna büyük yatırımlar yaptı. Dünyada yaşanan bu pandemi yayıncı kuruluşa da büyük sıkıntılar yaşattı. 5 aya yakın yapılan görüşmeler sonunda 30 Aralık günü anlaşmalarımızı imzalandı. Elde edilen ödemeleri, kulüplerimizin hesaplarına 30 Aralık'ta saat 11 gibi havalemizi yaptık. Önümüzde transfer dönemi var. Kulüplerin en çok paraya ihtiyaç olduğu dönemde hesaplarına parayı yatırdık. beIN Sports ile uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Görüşmelerimiz de devam ediyor" ifadelerini kullandı

# Maç

01 Oca 2021 - 19:00 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sinan Kurumuş atmaya devam ediyor mask
Sinan Kurumuş atmaya devam ediyor
İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basket:72 mask
İzmit Belediyespor: 84 - Bellona Kayseri Basket:72
Gölcükspor pek 'şen': 1-0 mask
Gölcükspor pek 'şen': 1-0
Karaman oyununu yaptı Darıca’ya fren koydu: 1-1 mask
Karaman oyununu yaptı Darıca’ya fren koydu: 1-1
4x4 Körfez 3-1 mask
4x4 Körfez 3-1
Milli kürekçiler Köyceğiz’de kampa girecek mask
Milli kürekçiler Köyceğiz’de kampa girecek
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi desteklerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
2021'de felaket yılı olacak gibi! Sibirya soğukları geliyor! mask
2021'de felaket yılı olacak gibi! Sibirya soğukları geliyor!
Esnafın suyu elinde kaldı mask
Esnafın suyu elinde kaldı
Takozlar kayınca tonlarca ağırlıktaki kamyonetin altına kaldı mask
Takozlar kayınca tonlarca ağırlıktaki kamyonetin altına kaldı
Yasağa denk gelen Cuma Namazı kılınacak mı? Müftü açıkladı! mask
Yasağa denk gelen Cuma Namazı kılınacak mı? Müftü açıkladı!
Kamyonun altında kalan işçi böyle can verdi! mask
Kamyonun altında kalan işçi böyle can verdi!
Feci yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti mask
Feci yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

GALERİ

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı mask
Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Uzun süredir beklenen yağmur yeni yılın ilk sabahında yağdı mask
Uzun süredir beklenen yağmur yeni yılın ilk sabahında yağdı
Alkollü yakalanınca, “Babam koronavirüsten öldü” dedi mask
Alkollü yakalanınca, “Babam koronavirüsten öldü” dedi
Kocaeli'de eski yıllardan eser yoktu mask
Kocaeli'de eski yıllardan eser yoktu
Yeni yıla saatler kala Kocaeli sokakları sessizliğe büründü mask
Yeni yıla saatler kala Kocaeli sokakları sessizliğe büründü
Yaşlı çiftin ısınmak için klimasını açtıkları araç alev alev yandı mask
Yaşlı çiftin ısınmak için klimasını açtıkları araç alev alev yandı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL