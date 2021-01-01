Futbolseverlere müjde! Seyircili maçlar için tarih verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Misli.com 2. Lig Kırımızı Grup ekiplerinden Bodrumspor'u ziyaret etti. Takımın idmanını izleyen ve futbolcular ile teknik ekibin yeni yılını kutlayan Nihat Özdemir'in ziyaretine, Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras ile Bodrumspor yatırımcılarından iş adamı Fikret Öztürk de katıldı.

"MART AYINDAN SONRA SEYİRCİLİ DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Özdemir, pandemi şartlarının uygun olması halinde seyircilere kavuşmayı planladıklarını belirterek, "İnşallah gelecek aşılarla, bu pandemi olayını geride bırakacağımız yıl olur. Pandemiyi geride bırakırsak ana hedefimiz olan taraftarlarımızı tribünlerde görmek istiyoruz. Çünkü tribünlerde seyirci olmadığı zaman maçlar güzelliğine kavuşamıyor. Oyuncular motive olmuyor. Hakemlerin bile seyircisiz maç oynamaktan dolayı sıkıntıları var. Pandemi şartları uygun olursa mart ayından sonra bizim ana hedefimiz liglerimize seyircili olarak devam etmek olacak" diye konuştu.

"YAYINCI KURULUŞTAN ÖDEMELER ALINDI"

Yayıncı kuruluştan ödemelerin alındığını müjdeleyen Başkan Özdemir, "Yayıncı kuruluş Türk futboluna büyük destekler verdi. Bu sene 4. sözleşme dönemimizi yaşıyoruz. 2021-2022'de de son sözleşme yılımız olacak. beIN Sports Türk futboluna büyük yatırımlar yaptı. Dünyada yaşanan bu pandemi yayıncı kuruluşa da büyük sıkıntılar yaşattı. 5 aya yakın yapılan görüşmeler sonunda 30 Aralık günü anlaşmalarımızı imzalandı. Elde edilen ödemeleri, kulüplerimizin hesaplarına 30 Aralık'ta saat 11 gibi havalemizi yaptık. Önümüzde transfer dönemi var. Kulüplerin en çok paraya ihtiyaç olduğu dönemde hesaplarına parayı yatırdık. beIN Sports ile uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Görüşmelerimiz de devam ediyor" ifadelerini kullandı